نجوى كرم تحث شباب لبنان على “عدم الهجرة”

نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم تغريدة على حسابها الرسمي في موقع تويتر دعت من خلالها الشباب اللبناني للبقاء في لبنان وعدم الهجرة.

وجاءت التغريدة على شكل مقطع فيديو علّقت عليه بعبارة (منبقى بقلبو.. تَيِبقى إلنا)، واحتوت بداية المقطع على جزء من أغنية “ليش مغرّب” التي أطلقتها شمس الأغنية العربية في العام 2004، وتحدثت من خلالها عن الظروف الاقتصادية التي تدفع الشباب اللبناني للهجرة من أجل تأمين معيشة كريمة لعائلاتهم.

وقالت نجوى كرم في منتصف مقطع الفيديو إن الشأن السياسي لا يهمها، وإنها تركز اهتمامها على الشعب ومعاناته.

وطلبت نجوى كرم في نهاية المقطع من الشباب اللبناني عدم الهجرة من لبنان لكي يبقى الشباب في البلد ويعملوا على نهضته مجددا، كي لا يحققوا رغبة المتآمرين الراغبين بتفريغ لبنان من شبابه.

يذكر أن موقف نجوى كرم جاء مخالفاً لمواقف عدد كبير من الفنانين اللبنانيين الذين أبدوا رغبة في الهجرة، ودعوا الناس لترك لبنان لأنه غير مستقر بحسب تعبيرهم.

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