جزيرة متاحة للمتعافين من كورونا فقط

قررت جزيرة فيرناندو نورينا الواقعة في الأرخبيل الفردوسي والتي تعد من أهم المناطق السياحية في البرازيل فتح أبوابها أمام السياح المتعافين من فيروس كورونا فقط.

وقال مصدر مسؤول في الجزيرة إنهم قرروا فتح أبوابها يوم 1 سبتمبر الجاري، وأنهم سيقبلون نوعين من الاختبارات، الأول اختبار تفاعل البوليميراز للكشف عن فيروس كورونا، والثاني اختبار الأجسام المضادة شرط أن يقوم السائح بإجراء أحدهما قبل الوصول بـ 20 يوما على الأقل.

وقال مسؤولو الجزيرة إن المتعافين من الفيروس طوروا مناعة طويلة الأمد ضده وأن احتمال إصابتهم به مرة ثانية نادر للغاية، وبالتالي لن يقوموا بنقله لسكان الجزيرة التي لم تسجل أي وفاة حتى الآن.

وأكد المسؤولون أن إعادة فتح الجزيرة لن تكون خالية من المخاطرة، ولكنهم سيعملون على تقليلها للحد الأدنى.

يذكر أن جزيرة فيرناندو نورينا أغلقت أبوابها أمام السياح منذ مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.

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