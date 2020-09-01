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دراسة: المنتجات النباتية القابلة للدهن غنية بالدهون

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أظهرت دراسة جديدة قامت بها مجلة أوكو تيست الألمانية أن المنتجات النباتية القابلة للدهن تحتوي على كمية من الدهون تفوق الكمية الموجودة في الخضراوات.

وعمد متخصصو التذوق التابعون للمجلة المختصة بالحياة الصحية لفحص 22 منتجاً قابلاً للدهن كمنتجات الطماطم والفلفل الحلو، ووجدوا فجوات كبيرة في نسبة الخضراوات تراوحت ما بين 17 إلى 84% بحسب الشركة المصنعة.

وقام المختصون بتخفيض قيمة المنتجات التي احتوت على أكثر من 30 غراما من الدهون لكل 100 غرام، أو التي احتوت على أكثر من 1.5 غرام من الأملاح لكل 100 غرام.

وصنف الباحثون 8 منتجات من بين الـ 22 منتج على أنها منتجات جيدة للغاية، و10 على أنها جيدة، و3 على أنها مُرضية، في حين تم تصنيف منتج واحد بدرجة مقبول لاحتوائه على كمية كبيرة من النيكل.

ونصحت المجلة المستهلكين بتحويل المنتجات النباتية القابلة للدهن إلى معجون أو صلصة، لأنها لا تدوم في الثلاجة سوى لأيامٍ قليلة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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