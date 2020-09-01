دراسة: المنتجات النباتية القابلة للدهن غنية بالدهون

أظهرت دراسة جديدة قامت بها مجلة أوكو تيست الألمانية أن المنتجات النباتية القابلة للدهن تحتوي على كمية من الدهون تفوق الكمية الموجودة في الخضراوات.

وعمد متخصصو التذوق التابعون للمجلة المختصة بالحياة الصحية لفحص 22 منتجاً قابلاً للدهن كمنتجات الطماطم والفلفل الحلو، ووجدوا فجوات كبيرة في نسبة الخضراوات تراوحت ما بين 17 إلى 84% بحسب الشركة المصنعة.

وقام المختصون بتخفيض قيمة المنتجات التي احتوت على أكثر من 30 غراما من الدهون لكل 100 غرام، أو التي احتوت على أكثر من 1.5 غرام من الأملاح لكل 100 غرام.

وصنف الباحثون 8 منتجات من بين الـ 22 منتج على أنها منتجات جيدة للغاية، و10 على أنها جيدة، و3 على أنها مُرضية، في حين تم تصنيف منتج واحد بدرجة مقبول لاحتوائه على كمية كبيرة من النيكل.

ونصحت المجلة المستهلكين بتحويل المنتجات النباتية القابلة للدهن إلى معجون أو صلصة، لأنها لا تدوم في الثلاجة سوى لأيامٍ قليلة.

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