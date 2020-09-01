أعراض تشير لمرض سرطاني.. انتبهوا إليها

دعا الطبيب سيرغي أوسمينين اختصاصي طب وجراحة الأورام الناس للانتباه لمجموعة من الأعراض التي تدل على الإصابة بمرض سرطاني.

وحدد الدكتور هذه الأعراض بحرقة المعدة (حموضة المعدة) وعدّه أهم الأعراض التي يجب الانتباه إليها، بالإضافة لعسر البلع الناجم عن صعوبة مرور الطعام بالمريء.

وأكد الطبيب أهمية إجراء تنظير للمعدة أو تصوير إشعاعي لتحديد أسباب هذه الأعراض والتي تظهر في بعض الحالات بسبب اضطراب وظيفي سببه الإجهاد وفي حالات أخرى يكون الورم السرطاني الخبيث وراء ظهور هذه الأعراض.

وحذر الطبيب الناس من خطورة إهمال السعال وبحة الصوت المستمرة، وقال إن هذه الأعراض تدل على التهاب المريء الارتجاعي.

وقال إن الاسترجاع يجعل محتويات المعدة تصل لارتفاع عالي، مما يؤدي لاحتراق الحبال الصوتية، في حين ترتبط البحة المستمرة بضغط الورم على الأعصاب.

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