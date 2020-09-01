مصدر من الصحة: جهاز الطب العسكري يمنع افتتاح مركز “عزل سوق الثلاثاء” رغم جهوزيته

أفاد مصدر مسؤول من وزارة الصحة، الثلاثاء، بأن جهاز الطب العسكري لا يزال يمنع افتتاح مركز “عزل سوق الثلاثاء” رغم ازدياد الحالات المصابة بكورونا، وارتفاع عدد الحالات التي تحتاج إيواء في طرابلس.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح للرائد، أن المستشفيات تشهد نقصا حادا في أسرة العزل، والأكسجين، وأجهزة التنفس الصناعي ما أدى إلى وفاة فتاة تبلغ 29 سنة بمركز طرابلس الطبي؛ بسبب نقص أسرّة الإيواء، ونقص الأكسجين .

المصدر ذاته أكد أن مركز سوق الثلاثاء جاهز للعمل، ولا يحتاج إلا لإكمال وحدة غسيل الكلي، التي لا تعتبر ذات أهمية مقارنة بالاحتياج العاجل جدا لفتح المركز، وبدء العمل به، حيث إن المركز بسعة 100 سرير، وبه خزانا أكسجين بسعة 8 آلاف لتر مكعب.

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن اليوم 658 إصابة جديدة بكورنا في أعلى معدل إصابة شهدته البلاد

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية