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مصدر من الصحة: جهاز الطب العسكري يمنع افتتاح مركز “عزل سوق الثلاثاء” رغم جهوزيته

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

أفاد مصدر مسؤول من وزارة الصحة، الثلاثاء، بأن جهاز الطب العسكري لا يزال يمنع افتتاح مركز “عزل سوق الثلاثاء” رغم ازدياد الحالات المصابة بكورونا، وارتفاع عدد الحالات التي تحتاج إيواء في طرابلس.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح للرائد، أن المستشفيات تشهد نقصا حادا في أسرة العزل، والأكسجين، وأجهزة التنفس الصناعي ما أدى إلى وفاة فتاة تبلغ 29 سنة بمركز طرابلس الطبي؛ بسبب نقص أسرّة الإيواء، ونقص الأكسجين .

المصدر ذاته أكد أن مركز سوق الثلاثاء جاهز للعمل، ولا يحتاج إلا لإكمال وحدة غسيل الكلي، التي لا تعتبر ذات أهمية مقارنة بالاحتياج العاجل جدا لفتح المركز، وبدء العمل به، حيث إن المركز بسعة 100 سرير، وبه خزانا أكسجين بسعة 8 آلاف لتر مكعب.
يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن اليوم  658  إصابة جديدة بكورنا في أعلى معدل إصابة شهدته البلاد

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شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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