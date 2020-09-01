8 أماكن سياحية إياك أن ترفع بها كاميرا الهاتف

عادة ما يسارع السياح إلى التقاط الصور في الأماكن التي يذهبون إليها، لكن هناك عدد من الأماكن السياحية الشهيرة في العالم يُمنع فيها التصوير.

أولًا: كنيسة سيستين: واحدة من أكثر مناطق الجذب السياحي في مدينة الفاتيكان، ولهذا يمنع فيها التصوير أو التقاط مقاطع فيديو، خضعت لأعمال ترميم في الفترة بين 1980 إلى 1994 بتمويل من شركة نيبون لشبكة التلفزيون اليابانية وحصلت الشركة على الحقوق الحصرية للصور، وانتهت هذه الملكية الحصرية بعد 3 أعوام من انتهاء عملية الترميم، لكن لا يزال التصوير محظورًا في المكان حتى الآن.

ثانيًا: كنيسة وستمنسر: ليست مجرد كنيسة، فقد كانت كنيسة تتويج الملوك البريطانيين منذ عام 1066، ورغم أنها من أشهر المعالم التاريخية في العالم فلا يسمح بالتقاط أي صور بداخلها، وبحسب الموقع الرسمي للكنيسة فإنهم يريدون من الزوار أن يتأملوا جمالها الداخلي.

ثالثًا: برج إيفل: إذا كنت تفكر في قضاء عطلة رومانسية في باريس فلا تفكر في نشر صورة سيلفي أمام برج إيفل بعد حلول الظلام، فالتقاط الصور أمامه بعد حلول الظلام أمر غير قانوني، وذلك بموجب قانون حقوق النشر الأوروبي، حيث تتم حماية المصنفات طوال حياة الفنان، بالإضافة إلى 70 عامًا أخرى. وقد توفي مصمم البرج، غوستاف إيفل، في عام 1923، لذلك دخل المبنى ضمن الحيازة العامة في عام 1993.

رابعًا: تاج محل: يعتقد الكثير من الناس أن تاج محل في الهند هو مسجد أو قصر، لكنه في الواقع ضريح تم تشييده بتكليف من الإمبراطور Shah Jahan لرفات زوجته، ولهذا يحظر التصوير داخل الضريح الرئيسي ويطلب من الزوار التزام الهدوء التام.

خامسًا: المحكمة العليا في واشنطن: أثناء زيارتها يمكن التقاط الصور في الأماكن العامة المحيطة، لكن يمنع التصوير داخل قاعة المحكمة وذلك بسبب القواعد الفيدرالية، كما يمنع بث الإجراءات القضائية داخل قاعة المحكمة.

سادسًا: برج لندن: هناك الكثير من الآثار والمعالم يمكن أن تراها في برج لندن، مثل دروع الملوك السابقين والتحف التاريخية ودار الجواهر التي تضم جواهر تاريخية منذ عام 1661، وللأسف لا يمكن التقاط صور في دار الجواهر لأسباب أمنية، الحراس عليها يتسمون بالصرامة ويراقبون كل تحركات الزوار.

سابعًا: البنتاغون: مقر وزارة الدفاع الأمريكية وبالتالي فمن المنطقي أن يكون هناك قرارات صارمة بشأن هذا المبنى، كمدني يمكن استكشاف هذا المبنى من خلال جولة رسمية ويمنع التقاط أي صور داخل أو خارج المبنى ولا يسمح باصطحاب الهواتف الخلوية للداخل.

ثامنًا: قلعة نويشفانشتاين: يعرف أيضًا باسم قصر ملوك القصص الخيالية، وهو من القرن التاسع عشر ويعد المبنى أحد أكثر القلاع زيارة في العالم، ولا يسمح بالتصوير في الداخل، لكن على الأقل يمكنك أن تشعر بأنك في عالم القصص الخيالية القديمة عند زيارته.

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