دودة شريطية تعيش في رأس شاب منذ 17 عاماً

شهد المستشفى الأول التابع لجامعة وواتشانج الواقع في مقاطعة جيانجسو شرق الصين يوم 25 أغسطس الماضي إجراء عملية جراحية حساسة لإزالة دودة شريطية حية تعيش في رأس مواطن صيني يدعى تشين، منذ 17 عاماً.

وقال الشاب الصيني البالغ من العمر 23 عاماً إنه عانى من تنميل في يديه وقدميه، وصداع وغثيان متكرر منذ كان في السادسة من العمر، دون أن يهتم لهذا الأمر.

وبمرور السنين ساءت حالته الصحية، حيث بدأ يفقد الإحساس بالنصف الأيمن من الجزء العلوي من جسده، وهذا ما دفعه لمراجعة المستشفى.

وقام الأطباء بإجراء أشعة مقطعية له أكدت إصابته بمرض طفيلي بسبب وجود دودة شريطية بطول 12 سم حية في رأسه.

وقال الأطباء إن التنميل والأعراض الأخرى التي عانى منها تشين كانت بسبب أكلها للخلايا الدماغية.

يذكر أن الأطباء قرروا تأجيل العملية 5 سنوات لأن الدودة كانت في منطقة حساسة من الدماغ، قبل أن ينجحوا أخيرا في إزالتها وتخليص تشين من معاناته.

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