إطلاق تحديث iOS 13.7 مع ميزة مهمة لمكافحة فيروس كورونا!

أطلقت ابل رسمياً تحديث iOS 13.7 و iPadOS 13.7 وهو التحديث الفرعي الذي قد يكون الأخير للنظام قبل إطلاق تحديث iOS 14 و iPadOS 14 خلال شهر سبتمبر الجاري.





تحديث iOS 13.7 – تحسين نظام تتبع فيروس كورونا

ابل قدمت ميزة إشعارات التعرض Exposure Notifications في تحديث سابق من أجل تنبيه المستخدم عند مخالطة حالة مصابة بفيروس كورونا خلال الأربعة عشر يوماً الأخيرة، والآن في تحديث iOS 13.7 و iPadOS 13.7 قامت ابل بتطوير تلك الخاصية.

سابقاً كان يعتمد نظام إشعارات التعرض Exposure Notifications على تطبيقات من جهات حكومية رسمية تقوم بتنزيلها من المتجر مثل تطبيق تباعد في المملكة العربية السعودية.

أما الآن مع تحديث iOS 13.7 يمكن تفعيل خاصية إشعارات التعرض على جهازك فقط بدون الحاجة إلى تثبيت تطبيقات إضافية.

يمكنك الآن تنزيل وتثبيت تحديث iOS 13.7 عبر الذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General > تحديثات النظام Software Update. أيضاً ربما يصلك إشعار عند توفر التحديث لجهازك إن لم تكن قد قمت بالتحديث بالفعل علماً بأن حجم تحديث iOS 13.7 في حدود 160 ميجابايت تقريباً.

بعد التحديث يمكنك تفعيل الخاصية بآليتها الجديدة بالذهاب إلى الإعدادات Settings > اختيار إشعارات التعرض Exposure Notifications ( كان سابقاً هذا الخيار في قسم الخصوصية Privacy ). للتفعيل اضغط على خيار Turn on Exposure Notifications.

عند التفعيل سوف تعرف إذا كان هناك تطبيقاً معيناً في دولتك مخصصاً لتتبع حالات فيروس كورونا، أما إذا كانت الدولة توفر البيانات ضمن نظام Exposure Notifications Express الجديد فلن تكون بحاجة إلى تحميل تطبيقات إضافية، وسوف تعمل تلقائياً وسوف يصلك تنبيه في حالة قمت بمخالطة أي حالة خلال الأيام الأخيرة لإجراء الإجراءات اللازمة.

بصورة شخصية، لا أعرف مدى جدوى هذه الخاصية في الوقت الحالي ومدى فعاليتها في الدول العربية لأن تتطلب إجراء نطاق واسع من المسحات والتشخيصات وتوثيق الحالات وتفعيل خاصية التتبع على كافة أجهزة المواطنين، وتلك كلها أمور ليست بالإمكان.

على أي حال لن تخسر شيئاً، قم بتنزيل التحديث وتفعيل الخاصية كخطوة احترازية إضافية للوقاية من الإصابة بالفيروس. لا تنسى كذلك ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية مثل غسل الأيدي وارتداء الكمامة وتجنب الأماكن المزدحمة وغير ذلك.