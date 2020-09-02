رسميًا – إطلاق هاتف ZTE Axon 20، أول هاتف في العالم مع كاميرا داخل الشاشة

حدّثناكم أكثر من مرة حول هاتف ZTE Axon 20 5G نظرًا لأنه أول هاتف في العالم مع تقنية كاميرا داخل الشاشة ناضجة ومؤهلة للإطلاق للأسواق، وها هي ZTE قد أطلقت هاتفها المنتظر رسميًا، وفي هذا المقال نشارككم مواصفات الهاتف ومميزاته وعيوبه جنبًا إلى جنب مع أهم التفاصيل عنه.

مميزات ومواصفات هاتف ZTE Axon 20 5G مع كاميرا داخل الشاشة

لعل واحدة من أهم مميزات هذا العاطف على الإطلاق هو السبق المرتبط به، هذا حيث أنه الأول فعليًا الذي ينطلق للأسواق مع هذه التقنية الرائعة، وهي التي كانت الشركات تحاول تطويرها منذ فترة طويلة، وقد رأينا مساهمات لشركات مثل فيفو، أوبو وشاومي بالفعل في هذا الصدد، لكن ZTE خطفت الأضواء منهم.

طبقًا لشركة ZTE وما أعلنت عنه في مؤتمر الهاتف الرسمي فالهاتف قد مرّ بمراحل تصنيع وتطوير عديدة وطويلة، ولكي تنجح الشركة في إنتاج هذه التقنية فقد احتاجت لخامات مخصصة للشاشة، شرائح تحكّم داخلية ثنائية وخوارمية مخصصة لإلتقاط ومعالجة الصور.

• بعد طول انتظار – هذا هو أول هاتف مع كاميرا داخل الشاشة

شارك الرئيس التنفيذي لـZTE صورة سيلفي يستعرض فيها قدرات الكاميرا، وبالرغم من أن الصورة ليست مبهرة إلا أن مجرّد إخراج الكاميرا لصورة بهذه الدقة فهو في حد ذاته إنجاز كبير! هذا في حين أن الشاشة التي نتحدّث عنها تأتي من نوع أموليد بالطبع بقياس 6.92 بوصة مع دقة FHD+، في حين أنها تغطي 100% من ألوان DCI-P3 وكذلك تقدّم عمق ألوان بمعيار 10 بت.

الهاتف يقدّم معالج سنابدراجون 765G فوق المتوسّط جنبًا إلى جنب مع خامات تصنيع مميزة أشبه بالهواتف الرائدة، الجهاز يضم أيضًا ما يصل إلى 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية مع ما يصل إلى 265 جيجابايت من الذاكرة التخزينية.

الكاميرا الأمامية هنا بدقة 32 ميجابيكسل، في حين أن الكاميرا الخلفية رباعية العدسات وتقدّم عدسة رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، عدسة واسعة جدًا بدقة 8 ميجابيكسل، عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل وعدسة عمق بنفس الدقّة.

الجهاز يأتي مع بطارية بسعة 4,220mAh مع دعم الشحن السريع بقدرة 30 واتّ، هذا بينما سيبدأ سعره فقط عند 322 دولار أمريكي بالنسبة للسوق الصيني وأعلى إصداراته سيباع بسعر 410 دولار أمريكي فقط! وهو أمر غريب ومثير للدهشة.. لكنه ممتاز، خصوصًا ان الجهاز يقدّم دعم شبكات الجيل الخامس مع مستشعر بصمة داخل الشاشة.