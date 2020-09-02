أفضل منظمات الحرارة الذكية أو الترموستات في العام 2020

منظمات الحرارة الذكية أو الترموستات هي واحدة من أكثر الأجهزة التفاعلية والاقتصادية التي يُمكنك اقتناؤها في منزلك الذكي، حيث تستخدم هذه المنظمات شبكة الوايفاى في منزلك مع المستشعرات القوية للاستجابة لروتينك اليومي والظروف الجوية حيث تعمل هذه الأجهزة على تنظيم المناخ داخل غُرفك مما يبقيك دافئاً في الشتاء وبارداً في أيام الصيف وأهم ميزة في منظمات الحرارة الذكية أنه يُمكن التحكم فيها من خلال الهاتف أو عبر المساعد الصوتي، وفيما يلي سنستعرض سوياً أفضل هذه المنظمات في الوقت الحالي.

أفضل منظمات الحرارة الذكية أو الترموستات:

1. Cielo Breez Plus

نبدأ بهذا الجهاز الذي يُعتبر من أفضل منظمات الحرارة الذكية في الوقت الحالي حيث يحتوي هذا المنظم على وحدة تحكم ذكية تعمل مع مُكيفات الهواء المُنفصلة والمحمولة بجهاز تحكم عن بُعد بالأشعة تحت الحمراء وعبر اتصال الوايفاى، يُتيح لك المنظم التحكم في مُكيفات الهواء باستخدام الهاتف الذكي أو Amazon Alexa أو Google Home ويُمكن من خلال هذا المُنظم أيضاً إعداد الجداول الزمنية الأسبوعية وفقاً لنمط حياتك وتكوين عناصر التحكم القائمة على الموقع للتشغيل الآلي وتوفير الطاقة وبحسب الوصف فهذا الجهاز يُوفر ما يصل إلى 25% من فواتير الطاقة الخاصة بالمكيف، يبلغ سعر هذا المنظم 109 دولار.

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2. Sensibo Sky

تم تصميم مُعظم منظمات الحرارة الذكية للمنازل التي تحتوي على أنظمة تدفئة وتبريد مركزية، ولكن هُناك من يعيش في منزل أو شقة قديمة وما زال يعتمد على مُكيفات هواء النوافذ للحفاظ على برودة الأشياء، وفي هذه الحالة فيُعتبر هذا الأخير هو أفضل ترموستات ذكي لمن لديهم مُكيفات هواء في الحائط أو في النوافذ والتي تحتوي على أجهزة تحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء، الجهاز بطبيعة الحال مُتوافق مع مُساعد جوجل الصوتي وأليكسا ومن مُميزاته أنه يُتيح لك إنشاء جداول زمنية لوقت تشغيلها وإيقافها، يبلغ سعر هذا المنظم 119 دولار.

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3. Honeywell Home T9

يُعتبر هذا المنظم بالفعل وبدون مُبالغة أحد أفضل منظمات الحرارة الذكية في الوقت الحالي حيث يحتوي هذا الأخير على مُستشعرات عن بُعد يُمكنها قياس درجة الحرارة ومعرفة ما إذا كان هُناك شخص موجود في المنزل بحيث يُمكن لمنظم الحرارة ضبط نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بشكل أفضل للتأكد من أن جميع الغرف مُريحة، يعمل هذا المُنظم مع كل من Alexa و Google Assistant ولديه ميزة تحديد الموقع الجغرافي بحيث يعرف مُنظم الحرارة متى تقترب من المنزل وسيقوم بتعديل درجة الحرارة وفقاً لذلك كما يتوفر على تطبيق للتحكم به من الهاتف، يبلغ سعر المنظم 122.99 دولار.

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4. ELECTECK Thermostat

هذا الترموستات الإلكتروني قابل للبرمجة مع فترات الاستيقاظ والإجازة والنوم وأي مُناسبة فهو يعمل مع أنظمة التسخين والتبريد والمضخات الحرارية كما أنه يحتوي على شاشة LCD رقمية سهلة القراءة تبلغ مساحتها 4.5 بوصة مع أحرف كبيرة وإضاءة خلفية بجانب وجود أزرار مُنفصلة كبيرة لسهولة الضبط، من أهم مُميزات هذا المنظم الرائع أنه سهل التركيب ولا يتطلب أي تعقيدات وسعره مُناسب إلى حدٍ ما حيث يبلغ سعره 26.99 دولار.

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5. Google Nest Thermostat

هذا الأخير قد يكون أفضل منظمات الحرارة الذكية على الإطلاق نظراً للميزات الكثيرة التي يتوفر عليها أولها أنه ترموستات ذكي قابل للبرمجة يتعرف على جدولك ودرجات الحرارة التي تُريدها ويبرمج نفسه لمُساعدتك على توفير الطاقة، من مُميزات هذا المنظم أنه يقوم بضبط نفسه تلقائياً على درجة الحرارة المناسبة عند وجود أحد بالمنزل وفي حالة عدم وجود أحد لا يعمل لتوفير الطاقة، المنظم يعمل مع جهاز أليكسا بخلاف التطبيق الخاص به على الهاتف، يبلغ سعر هذا المنظم 154.50 دولار.

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6. Home Floor Heating

هذا الأخير في هذه القائمة لا يختلف عن أقرانه السابقة كثيراً فهو أيضاً يحتوي على مستشعرات تُمكنه من معرفة درجة حرارة الغرفة ومُلائمتها مع أجهزة التكييف والتبريد في الغرف كما يُمكن جدولته للعمل في ساعات مُعينة وهو أيضاً يحتوي على شاشة LCD كبيرة مُزودة بإضاءة خلفية لمعرفة درجة الحرارة الحالية، وبالحديث عن السعر فيبلغ سعر هذا المنظم 50.49 دولار.

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