تعرف على أخطر شجرة في العالم “شجرة الموت”

تحاول أخطر شجرة في العالم أن تغازلك عبر شكلها الجميل وثمارها الجذابة، وقد ترغب في وضع يدك على الجذع، أو لمس فرع منها، ولكن إياك أن تفعل لا تلمس جذع الشجرة أو أي فرع منها، ولا تقف تحت، أو حتى بالقرب من الشجرة لأي فترة زمنية مهما كانت، ولا تلمس عينيك وأنت بالقرب من الشجرة، ولا تلتقط أيًا من الأوراق اللامعة ذات اللون الأخضر الإستوائي، وإذا ما قررت التراجع ببطء عن هذه الشجرة، فستجد حججا قوية تؤيد ابتعادك من علماء النبات الذين درسوها.

وتحمل الشجرة “القاتلة” اسم المانشينيل، أو أخطر شجرة في العالم، ويمكن أن تسبب هذه الشجرة أذى بالغاً لكل من يقترب منها، بحسب ما نشر موقع Atlas Obscura العلمي، وصُنفت كأخطر شجرة في العالم بحسب كتاب غينيس للأرقام القياسية.

وتحتوي الثمرة الشبيهة بالتفاح والمسماة مانشينيل سموماً في كل جزء منها، سواء بالثمر أو الجذع أو الأوراق.

وأطلق عليها الإسبان الغزاة لقب “تفاحة الموت الصغيرة”، وإذا ما بدأت في قضم التفاحة الصغيرة فإن الطعم الحلو سيتحول سريعاً إلى ألم شديد، إذ تسببُ فاكهة المانشينيل حرقاً شديداً وتورماً كبيراً في الحلق، وقد تلتهب المنطقة المحيطة بالفم وتتقرح، وقد ينتج عن ذلك مشاكل هضمية شديدة.

كما أن مجرد لمس الأوراق، ولو لفترة وجيزة، أو استخدام الشجرة كمظلة طبيعية أثناء عاصفة ممطرة يسبب تقرحات على الجلد، بسبب النسغ اللبني الذي تنتجه هذه الشجرة على مادة البوربول المهيجة القوية، وغالبا ما تضع السلطات المحلية في الدول التي تنمو فيها هذه الشجرة علامة تحذير حمراء عليها؛ كي لا يقترب منها أحد.

ولكن إن كان هناك شيء يطمئن قليلا في هذا الموضوع، فهو أن هذه الشجرة لا تنبت في ليبيا أو في المنطقة العربية، وإنما توجد في مناطق البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى والحواف الشمالية لأمريكا الجنوبية وحتى في جنوب فلوريدا، ويمكن العثور عليها في تلك الشواطئ الرائعة، وغالبًا ما تكون الشجرة مملوءة بالفواكه الصغيرة ذات اللون الأصفر المخضر التي لا تختلف عن التفاح، فإذا زرت تلك المناطق تأكد قبل التقاط ما قد يشبه وجبة خفيفة مجانية أو الاتكاء على شجرة أثناء استكشاف منطقة استوائية، من أنها ليست شجرة مانشينيل، الشجرة الأخطر في العالم.

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