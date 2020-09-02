هواتف ايفون 12 سوف تأتي بلون جديد لأول مرة – الأزرق الداكن!

على مدار الأشهر السابقة استعرضنا الكثير من الشائعات حيال هواتف ايفون 12 التي سيتم الإعلان عنها خلال شهر سبتمبر الجاري، لكن ذلك ليس كافياً وما زال هناك الكثير الذي نجهله ولازالت هناك مساحة للشائعات الجديدة.

ايفون 12 بلون جديد – الأزرق الداكن



هواتف ايفون 12 سوف تحمل تصميماً جديداً مع جوانب مستقيمة تشبه هواتف الايفون القديمة مثل ايفون 5 وايفون 5s القديمة لكن بالطبع مع سمك أقل.

لن يكون هذا التغيير الوحيد بل أن هناك تغييرات أخرى لا تقل أهمية مثل إضافة لون جديد بجانب الألوان الأخرى المعروفة وهو اللون الأزرق الداكن Dark Blue.

هذا التسريب الجديد الصادر عن صحيفة Digitimes التايوانية هو تأكيد لشائعات سابقة في هذا السياق لموقع XDA Developers و المسرب Max Weinbach.

اللون الأزرق الداكن Dark Blue سوف يكون أحد ألوان هواتف ايفون 12 الأساسية بالإضافة إلى اللون البنفسجي والبرتقالي والسماوي.

أيضاً سيكون ذات اللون متوفراً ضمن ألوان هواتف ايفون 12 برو بديلاً عن اللون الأخضر المميز لهواتف ايفون 11 الحالية.

الإعلان عن هواتف ايفون 12 سوف يكون خلال وقت ما في شهر سبتمبر الجاري، لم يتحدد الموعد بعد لكن خلال أيام سوف نعرف ذلك بشكل رسمي من ابل.

أما عن إطلاق سلسلة ايفون 12 فسوف يتأخر ذلك حتى شهر أكتوبر وربما في موعد أبعد من ذلك في دول أخرى وذلك بسبب التداعيات العالمية لوباء فيروس كورونا والقيود المفروضة على السفر والشحن الدولي، وكذلك تأخر وصول بعض المكونات من موردي ابل مثل Qualcomm.

تذكيراً هذا العام سوف يكون لدينا أربعة إصدارات جديدة من هواتف ايفون 12: واحد بشاشة 5.4 إنش، اثنين بشاشة 6.1 إنش، وآخر بشاشة 6.7 إنش.