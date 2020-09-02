“الصحة العالمية”: مراكز الفشل الكلوي باليمن تعاني من نقص الأدوية والوقود

قالت منظمة الصحة العالمية الأربعاء، إن مرافق علاج مرضى الفشل الكلوي في اليمن، تعاني نقصا حادا في الأدوية والوقود ونقص الأموال اللازمة لدفع أجور العاملين بانتظام.

وبينت المنظمة في تقرير لها أن الفترة بين سبتمبر 2019 ومايو 2020 وفرت نحو 110.340 جلسة غسيل كلى لأكثر من 4300 مريض يعانون من الفشل الكلوي المزمن وفق وكالة “الأناضول” التركية.

وفي ذات السياق قال مسؤول الأمراض غير المعدية بالمنظمة في اليمن، “عبد الوهاب النهمي” إن الوصول المحدود لجلسات غسيل الكلى والعلاج يعرض حياة المرضى المستضعفين للخطر، وسيؤدي إلى نتائج مُهلكة ناهيك عن المعاناة التي يمرون بها وأسرهم بسبب نقص العلاج.

وأضاف “النهمي” أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها المنظمة وشركاؤها بالتنسيق مع السلطات الصحية لا تزال هناك ثغرات كبيرة بسبب نقص التمويل بالبلاد في ظل انهيار المؤسسات العامة.

يشار إلى أن أكثر من 17.9 مليون شخص من إجمالي عدد السكان في اليمن يحتاجون إلى خدمات الرعاية الصحية.

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