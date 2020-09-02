مؤتمر سامسونج الثاني – الكشف عن مواصفات جالكسي Z فولد 2، مميزاته وسعره

عقدت سامسونج مؤتمرها المنتظر Unpacked في بدايات شهر أغسطس الحالي، وخلال هذا المؤتمر كشفت الشركة عن سلسلة نوت 20، لوحيات تاب S7، ساعتها وسماعتها وبعض التفاصيل المحدودة عن هاتفها القابل للطي والجديد كليًا، واليوم وخلال مؤتمر سامسونج الثاني تم الكشف عن مواصفات جالكسي Z فولد 2 بشكل كامل مع أهم المعلومات التي سمعناها للمرة الأولى!

الكشف عن مواصفات جالكسي Z فولد 2 بشكل كامل

أول ما سنبدأ في الحديث عنه بالتأكيد هي الشاشة، وهنا نجد أن الهاتف يأتي مع شاشتين مختلفتين، الشاشة الأولى هي الخارجية (الصغيرة) وتأتي بقياس 6.2 بوصة على عكس شاشة فولد الأول والتي كانت بقياس 4.6 بوصة، والشاشة تقدّم دقة 2260*816 بيكسل وهي بالطبع من نوع سوبر أموليد.

أما عن الشاشة الكبيرة فتأتي الآن بقياس 7.6 بوصة وبدقة 2208*1768 بيكسل، وهذه الشاشة في الواقع أكبر من شاشة فولد الأول من ناحية، ومن ناحية أخرى فهي لا تضم النتوش الضخمة الموجودة في الجيل الأول، وبدلًا منها نجد ثقب للكاميرا الأمامية، والشاشة بشكل عام تأتي بتردد 120 هيرتز وهي واحدة من أهم مميزاتها بالتأكيد.

الجهاز يعتمد تقنية الزجاج الرفيع Ultra Thin Glass (UTG) لحماية الشاشة القابلة للطي، والزجاج الجديد يوفّر دقة واحترافية أكبر.

المفصّلات الرئيسية الخاصة بالهاتف قد حصلت هي الأخرى على ترقية ضخمة، سامسونج تسمّي المفصلات الجديدة باسم Hideaway وهي تعتمد تقنيات جديدة ومحسّنة والتي ستجعل الهاتف قابل للطي والفرد بين 75 و 115 درجة من حيث الزاوية.

المفصّلات الجديدة ستعمل أيضًا على منع الأتربة والأجسام الدقيقة من الاستقرار فيها، وسامسونج قد نجحت على جعل المساحة الفارغة (الفجوة) في المفصّلة أصغر حتى من جالكسي Z فليب الصغير! يُذكر أن سامسونج أيضًا ستتيح للعملاء اختيار ألوان المفصلات نفسها! لكن هذا سيحدث في أسواق محددة.

الهاتف يقدّم كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 ميجابيكسل للعدسة الرئيسية ونفس الدقة لعدسات التقريب والعدسة الواسعة، لكن سامسونج قد حافظت على قوة هذه العدسات من حيث فتحة العدسة وحجم البيكسلات نفسها بالرغم من الدقات المنخفضة، لذلك نعتقد أن الهاتف سيقدّم تجربة تصوير مميزة.

الهاتف يضم كاميرتيّ سيلفي أماميتين على عكس التوقعات التي أشارت إلى كاميرا واحدة فقط، وكل كاميرا من الكاميرتين ستكون منفصلة في كل شاشة من الشاشتين، وهو أمر ممتاز، الكاميرات ستأتي بدقة 10 ميجابيكسل مع حجم بيكسل ضخم أيضًا.

أخيرًا وكما نعلم، الهاتف قادم مع معالج سنابدراجون 865+ الرائد مع 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و265 جيجابايت من الذاكرة التخزينية من نوع UFS 3.1، هذا بينما سيقدّم بطارية بسعة 4,500mAh مع دعم الشحن السلكي السريع بقدرة 25 وات، دعم الشحن اللاسلكي السريع وأيضًا دعم خاصية شحن الأجهزة الأخرى.

سعر وموعد توفر هاتف جالكسي Z فولد 2

طبقًا للإعلان الرسمي، الهاتف قادم بسعر 1,999 دولار أمريكي وسيبدأ توفره في 18 سبتمبر في أكثر من 40 سوق حول العالم، هذا في حين ستتوفر نسخة Thom Browne بسعر 3,299 دولار أمريكي مع تصميمها المغاير جنبًا إلى جنب مع ساعة ووتش 3 وسماعة بدز لايف ضمن نفس المبلغ، وسيبدأ توفرها في 25 سبتمبر.

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