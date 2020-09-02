أفضل الإكسسوارات والملحقات الرائعة للأيفون في عام 2020

تُعتبر الإكسسوارات والملحقات من الأجهزة التي يُمكن من خلالها تحقيق أقصى استفادة من الآيفون الخاص بك كما أن هذه الملحقات يُمكن أن تجعل جهازك أكثر فائدة، فعلى سبيل المثال إذا كُنت تُريد طريقة أسهل للشحن أو شيئاً ما لمُساعدتك في التقاط صور أفضل أو سماعة جيدة للهاتف فبكل تأكيد ستجد في السوق الإكسسوارات والملحقات التي تُناسب احتياجاتك لذا هذا المقال إن شاء الله سنتطرق إلى أفضل الإكسسوارات والملحقات الرائعة للأيفون في الوقت الحالي.

أفضل الإكسسوارات والملحقات الرائعة للأيفون:

1. Fujifilm Instax Mini Link

قد يكون هذا الأول في هذه القائمة أحد أفضل الإكسسوارات والملحقات الرائعة التي يُمكن استخدامها مع الآيفون وبخاصة بعد التطويرات الكثيرة التي تقوم بها أبل لتحسين جودة كاميرا الهواتف الخاصة بها، هذا الإكسسوار يُمكن من خلاله طباعة الصور الخاصة بك من خلال إقران الجهاز الذي يُمكن حمله في الجيب بجهاز الآيفون عبر البلوتوث، وهُنا ما عليك سُوى تنزيل تطبيق Instax Mini Link والتقاط صورة أو اختيار صورة موجودة وتخصيص الإطار والطباعة وستتم طباعة الصورة مُباشرةً، يبلغ سعر هذا الجهاز 99 دولار.

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2. Kenu Stance Tripod

هذا الإكسسوار هو عُبارة عن حامل ثُلاثي القوائم صغير ومُفيد للغاية لجهاز الآيفون الخاص بك وهو يسمح لك بدعم جهازك في عرض أُفقي أو عمودي كما أنه رائع لتصوير الفيديو أو للقراءة بدون استخدام اليدين ومن مُميزاته أنه صغير بحجم الجيب عند طيه ويُمكنك بسهولة ضبط الأرجل الثلاثة للعثور على الزاوية المثالية، أيضاً يُمكن استخدام هذا الحامل في عدة أغراض أُخرى، وأما عن سعره فيبلغ 9.95 دولار.

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3. Yootech Wireless Charger

لا تكتمل قائمة أفضل الإكسسوارات والمُلحقات بدون أن نتحدث عن الشاحنات اللاسلكية وبخاصة بعد أن أعلنت أبل أنها ستقوم بإلغاء المُلحقات التي كانت تأتي مع الهاتف في العلبة، يُمكن من خلال هذا الشاحن الرائع شحن هاتفك لاسلكياً وكذلك سماعة AirPods الخاصة بك، ومن مُميزاته أنه مُتوافق مع عدد كبير من الأجهزة كما أنه سهل الاستخدام وأكثر أماناً بفضل وجود تقنية الحماية الذكية مُتعددة الوظائف التي تعمل على التحكم في درجة الحرارة والحماية من زيادة التيار ومنع حدوث ماس كهربائي، ومن مُميزات هذا الجهاز أنه مصنوع من مادة ABS المقاومة للحريق، يبلغ سعر هذا الشاحن 22.99 دولار.

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4. CamKix Camera Lens Kit

يُعتبر هذا الإكسسوار طريقة مُدمجة وسهلة وغير مُكلفة لاستخراج بعض الاستخدامات الإضافية من كاميرا الآيفون الخاصة بك فمثلاً يُمكنك إضافة خمس عدسات مُختلفة لكاميرا جهازك وذلك باستخدام الحزمة التي معنا، جدير بالذكر أن هذه الحزمة تتضمن عدسات تقريب وعدسات مستقطبة دائرية وعدسات ماكرو وعدسات واسعة الزاوية والمُميز أنه تأتي العدسات في حقيبة حمل مُبطنة للحفاظ عليها وبدون مُبالغة تُعتبر هذه الحزمة أحد أفضل الإكسسوارات والملحقات الرائعة للآيفون، يبلغ سعر هذه الحزمة 17.99 دولار.

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5. Jaybird X4

إذا كُنت بالفعل تبحث عن سماعة رياضية لاسلكية بديلة لسماعة Apple EarPods ذات الإصدار القياسي فهذه الأخيرة هي الأنسب، حيث تم تصميمها لتوفير المتانة وجلسات الاستماع الطويلة كما أنها تتميز بتصنيف IPX7 المقاوم للماء، وتستمر في العمل حتى 8 ساعات من عمر البطارية في كُل شحنة وأهم ميزة فيها أن وضعها في الشحن لمدة 15 دقيقة فقط يُمكن أن تمنحك ساعة كاملة من الاستماع، يبلغ سعر هذه السماعة 99.99 دولار.

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6. PopSockets

نتيجة للعمل دائماً على زيادة حجم أجهزة الآيفون صار من الصعب جداً حمل الآيفون في يد واحدة لكن تُعتبر PopSockets هي أفضل حل لهذه المُشكلة، حيث يُثبت المقبض القابل للطي في الجزء الخلفي من هاتفك بمادة لاصقة قابلة لإعادة الاستخدام حتى تتمكن من تغيير موضعه حسب رغبتك وبعدها يُمكنك حمل الهاتف بسهولة من خلالها، جدير بالذكر أن هذا الإكسسوار مُتوفر بعشرات الألوان والأنماط ويبلغ سعره 14.99 دولار.

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