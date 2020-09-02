أدوية إياك أن تتناولها قبل قيادة السيارة

قالت الجمعية الألمانية لطب الحوادث إن قيادة السيارة تحت تأثير الأدوية، يزيد من احتمال وقوع الحوادث.

وبررت الجمعية الألمانية السبب بتأثير الأدوية على المخ، وقالت إن تناول الحبوب المنومة والمهدئة، وعقاقير العلاج النفسي، وأدوية ارتفاع ضغط الدم، وقطرة السعال التي تحتوي على مادة الكوديين، يؤدي لانخفاض القدرة على التصرف السليم.

وأكدت أن الأدوية التي تسبب انخفاضاً شديداً في نسبة سكر الدم أو ضغط الدم تزيد من احتمال وقوع الحوادث لأنها تعمل على خفض القدرة على الإدراك أو الحركة.

وأوضحت الجمعية الألمانية أن الأدوية التي يتناولها الشخص دون وصفة طبية كأدوية نزلات البرد تعمل على خفض القدرة على التركيز أثناء القيادة لاحتوائها على مواد مهدئة.

كما أن الأدوية التي تحتوي على مضادات الهستامين والأدوية التي تعالج أعراض الحساسية تخفض القدرة على الانتباه والتركيز أثناء قيادة السيارة، الأمر الذي يعزز من احتمال وقوع الحادث.

ودعت الجمعية الألمانية لطب الحوادث، السائقين لتجنب تناول الأدوية أثناء القيادة لمسافات طويلة ليحافظوا على تركيزهم طوال الطريق.

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