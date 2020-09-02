كارول سماحة تطلق أغنية “قلبي وقع”.. شاهد

شهدت أحداث حكاية العاشق والمعشوق من مسلسل مدرسة الحب الجزء 3 طرح أغنية جديدة للفنانة كارول سماحة بعنوان قلبي وقع.

ودعت النجمة اللبنانية عشاقها لمتابعة الحلقة التي عرضت يوم 1 سبتمبر الجاري من أجل الاستماع للأغنية الجديدة من خلال نشرها لتغريدةٍ أكدت من خلالها عرض الأغنية خلال الحلقة التي ستكون من بطولة جومانا مراد وعدد من النجوم العرب.

وكانت كارول سماحة قد روجت للأغنية الجديدة من خلال نشرها البوستر الرسمي للأغنية عبر حسابها في إنستجرام، حيث ظهرت بملامح حزينة، في حين كان البوستر باللونين الأبيض والأسود.

من جهة أخرى علقت النجمة السورية جومانا مراد على التغريدة ووصفت كارول بصاحبة الصوت الجميل والإحساس العالي، وتمنت أن تحقق الأغنية الجديدة نجاحاً كبيراً.

يشار إلى أن النجمة اللبنانية أطلقت مؤخراً فيديو كليب أغنية Bon voyage التي شاركت في كتابة كلماتها رفقة كاملة خير ولايون، ولحنها يان بيري ودي جي يوسف.

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