مطبخ يتحول إلى مسرح معركة بين ثعبانين ضخمين (صور)

تفاجأ الأسترالي ديفيد تايت بسقوط ثعبانين ضخمين من سقف مطبخه للأرض، وزحفهما بشكل سريع لغرفة النوم والمعيشة.

وعلى الفور قام الموظف المتقاعد الذي يعيش في شمالي بريزبن الأسترالية بالاتصال بصائد الثعابين ستيفن براون الذي قدم لمكان الحادثة وقام بالإمساك بالثعبانين المتصارعين.

وقال ستيفن بروان إن الثعبانين من أضخم الثعابين التي أمسكها في حياته، حيث بلغ طول الأول 2.8 متر والثاني 2.5، وبلغ مجموع وزنيهما 22 كغم.

وأوضح خبير الثعابين أن الثعبانين كان يتصارعان من أجل أنثى لم يستطع تحديد موقعها، وقال إنها قد تكون مختبئة في مكان ما داخل المنزل.

وقام ستيفن براون بإطلاق سراح الثعبانين المتصارعين في غابة قريبة من المدينة.

من جانبه قال تايت إنه معتاد على رؤية الثعابين حول منزله، ولكنه لم يرَ ثعابين بهذه الضخامة من قبل، كما لم يشهد منزله دخول أي ثعبان في السنوات الماضية.

يذكر أن الأستراليين معتادين على رؤية الثعابين في فصل الصيف، لأنها تخرج من حالة السبات الشتوي.

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