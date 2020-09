أزاحت شركة لينوفو الصينية الستار عن حاسوب جديد مخصص لعشاق الألعاب أطلقت عليه اسم Legion Slim 7i.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج Intel Core i9 من الجيل العاشر، ومعالج رسوميات GeForce RTX 2060 من NVidia.

وأحاطت الشركة الصينية الحاسوب الجديد بهيكل من الألمنيوم والبلاستيك، ويتميز الحاسوب بسماكته المنخفضة التي تصل إلى 18 ملم، وبوزنه الخفيف الذي يبلغ 1.75 كغم.

وزودت الشركة الصينية حاسوبها الجديد بشاشة مقاس 15.6 بوصة، وبمعدل تحديث 60 هرتز، ومعدل سطوع عالي يصل لـ 400 شمعةم.

وتتميز الشاشة باحتوائها على كاميرا مزودة بتقنية Privacy Shutter لضمان خصوصية الكاميرا، وبقدرتها على عرض فيديوهات بدقة 4K.

وستأتي وحدات التخزين الداخلية بسعة 2 تيرا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية من نوع DDR4 بسعة 8 غيغا بايت قابلة للتوسيع حتى 32 غيغا بايت.

وسيحتوي الحاسوب الجديد على بطارية باستطاعة 71 واط تجعله يعمل لمدة 7 ساعات متواصلة، ومستشعر للبصمات مدمج في زر الطاقة، ولوحة مفاتيح مزودة بإضاءة داخلية.

يذكر أن الشركة الصينية لم تكشف موعد طرح الحاسوب الجديد في الأسواق، ولا عن سعره.

The post لينوفو تطلق حاسوبا مميزا بسماكته وشاشته.. إليك مواصفاته appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية