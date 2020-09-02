شاهد كيف بدت وجبة ماكدونالدز بعد 24 عاما

شهد تطبيق تيك توك انتشار مقطع فيديو لجدة أمريكية تقوم بفتح وجبة ماكدونالدز احتفظت بها لمدة 24 عاماً.

وقامت الحفيدة آلي شيرب بتصوير جدتها أثناء قيامها بفتح الوجبة التي احتفظت بها في علبة مخصصة للأحذية، ومن ثم نشرت المقطع على حسابها في تطبيق تيك توك.

وتفاجأ الجميع بحالة شطيرة البرغر والبطاطا المقلية الموجودة في العلبة، حيث لم يظهر العفن على الوجبة، وبدت وكأنها مخزنة من حوالي شهر واحد فقط وليس 24 عاماً.

ولتثبت صدقها قامت الجدة بعرض الكيس الورقي المرافق للوجبة، والذي يظهر عليه إعلان لسباق سيارات ناسكار يعود لـ 1996، وهو الإعلان الذي كانت تضعه سلسلة المطاعم الشهيرة في ذلك الوقت.

من جهة أخرى قال أحد المسؤولين في سلسلة مطاعم ماكدونالدز إن الطعام لم يتلف لأنه حفظ ببيئة جافة ولم يتعرض لرطوبة تؤدي لظهور البكتريا عليه.

وأكد أن هذا الأمر يحدث مع أي طعام يعد في المنزل، ويحفظ بصورة جيدة بعيدا عن الرطوبة.

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