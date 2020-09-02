موتورولا تعزز حضورها بهاتف مميز

أعلنت شركة موتورولا الأمريكية عن هاتف جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه Motorola one 5G.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 765 ثماني النوى مزود بشريحة مودم Snapdragon X52، ونظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة الأمريكية الهاتف الجديد بشاشة CinemaVision بحجم 6.7 بوصة وجودة عرض FHD Plus، ومعدل تحديث 90HZ، وتتميز الشاشة بدعمها لتقنية HDR10، وباحتوائها على كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 16 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، 5 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة، 2 ميغا بيكسل للكاميرا الرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم تقنية شحن TurboPower بقوة 20 واط، ومستشعر للبصمات وضع في الجهة الخلفية.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق في أكتوبر القادم بسعر يصل لحوالي 500 دولار أمريكي.

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