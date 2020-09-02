Realme تطلق 3 أجهزة ذكية لإرضاء كافة الأذواق

كشفت شركة Realme الصينية عن 3 أجهزة ذكية بمواصفات مميزة أطلقت عليها Realme X7، Realme X7 Pro، وRealme V3 5G.

وسيعمل الهاتف Realme X7 بمعالج Media Tek Dimensity 800U ثماني النوى بتردد 2.4GHZ، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية هذا الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.4 بوصة، ودقة عرض FullHD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا، والعشوائية بسعة 6 و8 غيغا بايت، وسيحتوي على بطارية بسعة 4300 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 65 واط، مستشعر للبصمات، وسيتوفر بألوان الأزرق، ,الأبيض، واللون المتدرج.

أما الجهاز Realme X7 Pro فسيعمل بمعالج Media Tek Dimensity 1000+ ثماني النوى ونظام تشغيل أندرويد.

وجاءت شاشة هذا الجهاز من نوع AMOLED مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض Full HD+، ومعدل تحديث 120HZ، وستحتوي على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية مماثلة لكاميرا الهاتف Realme X7.

وستأتي الذاكرة الداخلية بسعة 128 و256 غيغا بايت والعشوائية بسعة 6 و8 غيغا بايت، وسيحتوي على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، ومستشعر للبصمات.

في حين سيعمل الجهاز Realme V3 5G بمعالج Media Tek Dimensty 720 ثماني النوى، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض HD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 و128 غيغا بايت، والذاكرة العشوائية بسعة 6 و8 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 18 واط، ومستشعر للبصمات.

يذكر أن Realme ستطلق الهاتف Realme X7 يوم 7 سبتمبر الجاري بسعر 265 دولارا، والهاتف Realme X7 Pro يوم 7 سبتمبر بسعر 470 دولارا أمريكيا، أما الهاتف Realme V3 5G فسيطرح في الأسواق يوم 9 سبتمبر الجاري بسعر يتراوح ما بين 146 و235 دولارا أمريكيا.

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