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دب قطبي يباغت هولنديا نائما في خيمته.. ويقتله

تم النشر منذُ 50 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت إحدى مناطق التخييم بالقرب من جزيرة سفالبارد النرويجية الواقعة على بعد 1300 كم من القطب الشمالي حادثة مؤسفة للغاية، حيث باغت دبٌ قطبي رجل هولندي يدعى يوهان جاكوبس وقتله.

ووقعت الحادثة في الساعة الرابعة من فجر يوم الجمعة الماضي، حيث انقض الدب على خيمة الرجل البالغ من العمر 38 عاماً وقام بسحبه منها وأصابه بجروح أدت لوفاته.

وقال حاكم المنطقة إن السكان المحليين قاموا بمطاردة الدب وقتله، وأكد عدم تعرض الخيم الـ6 الأخرى الموجودة في المخيم للأذى، ونجاة جميع الأشخاص الموجودين فيها.

وأوضح الحاكم أن سكان منطقة سفالبارد يحملون الأسلحة عندما يكون خارج المناطق الحضرية ليدافعوا عن أنفسهم في حال تعرضوا لهجوم حيوان مفترس.

يذكر أن الأرخبيل الذي يضم الجزيرة النرويجية يعد موطناً لحوالي 1000 دب قطبي من الأنواع المحمية منذ العام 1973.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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