تحذير من ارتداء العدسات اللاصقة أمام الحاسوب

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء العيون مستخدمي الحاسوب من وضع العدسات اللاصقة أثناء عملهم عليه.

وقالت الرابطة إن وضع العدسات اللاصقة يؤدي لحدوث انخفاض شديد في الرمش الطبيعي للعين أثناء النظر للشاشة، وهذا ما يجعل العين تصاب بجفاف حاد نتيجة نقص المادة الدمعية الكافية.

وأوضحت الرابطة الألمانية أن العين ترمش أثناء الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر بمعدل 5 مرات أقل من المعدل الطبيعي.

ولتجنب جفاف العين دعت الرابطة الألمانية لأطباء العيون الأشخاص الذين يجلسون لفترات طويلة أمام الحاسوب لاستخدام قطرة عين مخصصة لترطيب العدسات، أو استخدام عدسات مصنوعة من مواد تحفظ رطوبة العين بشكل جيد وتمنع جفافها.

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