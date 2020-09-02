نانسي عجرم تتصدر قائمة فوربس بالشرق الأوسط

حققت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم إنجازاً جديداً بتصدرها لقائمة مجلة فوربس في الشرق الأوسط متفوقة بذلك على عدد من كبير من الفنانين العرب.

وتعتمد المجلة العالمية في ترتيب قائمتها على مجموعة من المعايير منها عدد سنوات العمل في المجال الفني، عدد المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نشاطاتها الفنية والخيرية، بالإضافة للمكانة الفنية في الساحة العربية.

وتفوقت نانسي عجرم في هذا التصنيف على الفنان عمرو دياب الذي جاء ثانياً، وقيصر الأغنية العربية كاظم الساهر الذي حل ثالثاً.

يذكر أن النجمة اللبنانية حققت عدداً من الإنجازات خلال الفترة الماضية أبرزها تحقيقها لمبيعات تجاوزت 700 مليون دولار أمريكي لتكون ثاني أكثر مغنية تحقيقاً للمبيعات بعد السيدة فيروز، وتصدرها قائمة تطبيق سبوتيفاي كأكثر الفنانات العرب استماعاً بأكثر من 100 مليون مشاهدة واستماع.

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