تحديث شروط استخدام فيسبوك – إمكانية حذف بياناتك ومنعك من استخدام المنصة!

كل خدمة، موقع أو منصّة تعمل عبر الإنترنت لديها شروط استخدام، وهو أمر طبيعي، وشروط الاستخدام تلك تمثل اتفاقية بين الشركة أو المنصّة وبين المستخدم، حيث أنها تعلمه بحقوقه، واجباته وكل ما يُمكن أن يتعرّض له في المستقبل! واليوم بدء تحديث شروط استخدام فيسبوك الجديد في الظهور، وكعادة فيسبوك فهذا التحديث لا يصبّ أبدًا في صالح المستخدم.

تحديث شروط استخدام فيسبوك وتحكّم إضافي للشركة في محتواك

التحديث الجديد لشروط استخدام فيسبوك Terms of Service سيتيح للشركة حذف أي محتوى تقوم بنشره في حالة وجدت الشركة أن هناك داعي لذلك، وخصوصًا إن كان هذا المحتوى يُمكن أن يضعها في مشاكل قانونية أو تشريعية.

شروط الاستخدام الجديدة سيتم تطبيقها بداية من يوم 1 أكتوبر المقبل، وستنطبق على كلًا من تطبيقات الهواتف الذكية، موقع فيسبوك الإلكتروني وأي منصّة يُمكنك الوصول من خلالها إلى فيسبوك.

لن يتوقّف الأمر عند هذا الحدّ، أعلنت فيسبوك أيضًا أنها ستكون قادرة على منعك من الوصول لحسابك -أي حظره- في حالة كان هناك سبب منطقي لذلك -مثل تعدّي قوانين الاستخدام- هذا بينما قد تمنعك الشركة أيضًا من الوصول لمعلوماتك المسجّلة على لدى الشركة!

يُذكر أن شروكط استخدام فيسبوك تضم عددًا ضخمًا من البنود، وهي التي توضّح أهلية الأشخاص لاستخدام فيسبوك من عدمها، ما يُمكنك فعله على المنصّة وما يُمنع فعله، وكثير من القواعد الأخرى. يُمكنك أن تقرأ شروط الاستخدام من هنا.

يُذكر أن الآراء حول التحديث الجديد لشروط الاستخدام كانت مختلطة قليلًا، وكان هناك تعليق مثير لأحد المستخدمين حيث قال: “فيسبوك لا تريد أن تحذف المحتوى المسيء، المضلل أو السلبي، بل فقط تريد حذف المحتوى الذي قد يضعها في مشاكل قانونية! ولا تهتم لغير ذلك”، هذا بينما نسب عدد كبير من المستخدمين التحديثات الجديدة للإنتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية.