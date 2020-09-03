امتاز العسل بفوائده الصحية العديدة، والتي جعلت منه طعامًا مفضلًا من قبل الجميع، لكن ماذا عن فوائد العسل قبل النوم؟ إليك أهمها.

حقيقة فوائد العسل قبل النوم

هل هناك حقًا فوائد مرتبطة بتناول العسل قبل النوم؟ هيا نتعرف على الإجابة:

يساعد في النوم

يعتقد أن تناول العسل العضوي بالتحديد قبل النوم يساعد في الخلود إلى النوم، فعند القيام بذلك، ترتفع مستويات الإنسولين في الجسم ويقوم الدماغ بإفراز مادة التربتوفان (Tryptophan)، والذي يتحول بدوره إلى السيروتونين الذي يساعد في انتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم!

المساعدة في فقدان الوزن

بشكل عام يعمل العسل كغذاء للكبد من أجل مساعدته في انتاج المزيد من الجلوكوز، وعند ذلك يتم تنبيه الدماغ بأن مستوى السكر في الدم مرتفع، ليقوم بإفراز هرمونات تعمل على حرق الدهون.

للتمتع بهذه الفائدة، ينصح بأن يتم إضافة ثلاث ملاعق من العسل إلى كوب من الماء الدافئ وشربه قبل النوم.

فوائد العسل الأخرى

غني بمضادات الأكسدة: وهي مواد نباتية تمتلك خصائص مضادة للأكسدة مهمة لصحة الإنسان. جدير بالذكر أنه كلما كان العسل داكن اللون كانت مستويات هذه المواد أعلى.

خفض ضغط الدم المرتفع: ويعود هذا لمحتوى العسل من مضادات الأكسدة.

تحسين مستويات الكوليسترول: وذلك من خلال خفض مستوى الكولسترول السيئ ورفع ذاك الجيد.

خفض مستويات الدهون الثلاثية في الدم: حيث وجدت دراسات علمية مختلفة أن استبدال السكر بالعسل من شأنه أن يساعد في خفض مستويات الدهون الثلاثية في الدم!

تعزيز صحة القلب: وهذا يعود إلى الفوائد السابقة للعسل، والتي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تحسين عملية الشفاء من الحروق والجروح: حيث استخدم العسل في العلاجات الموضعية وخاصة الحروق والجروح منذ القدم.

كيفية استخدام العسل

للتمتع بفوائد العسل قبل النوم وفوائده العامة، ننصحك باستخدام العسل من خلال:

استبدال السكر في العسل سواء في المشروبات أو حتى الطعام.

استخدام العسل كصوص للسلطة.

إضافة العسل على الخبز المحمص أو البان كيك.

مزج العسل مع الزبادي وحبوب الإفطار أو الشوفان في الصباح.

تناول ملعقة من العسل.

إضافة العسل إلى كوب من الماء.

ملاحظة: من أجل التمتع بفوائد العسل من المهم أن يتم حفظه بوعاء مغلق الإحكام، كما لا يوجد تاريخ انتهاء له!

المصدر: ويب طب

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