“الصحة العالمية” تكشف سبب زيادة إصابات كورونا بين الفئات العمرية الصغيرة

كشفت الدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية بمنظمة الصحة العالمية، عن مفاجأة بعد تحليل بيانات 6 ملايين حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من دول مختلفة.

وقالت سمهوري: “قمنا بتحليل البيانات من دول مختلفة لـ 6 ملايين حالة، ولاحظنا زيادة ملحوظة في عدد الحالات بين الفئات العمرية الصغيرة من 0 لـ 24 سنة في الفترة الأخيرة”.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية عن بعد عبر الفيديو، اليوم الأربعاء، حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19) للإحاطة بمستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، واستعراض إرشادات العودة المأمونة للمدارس، وتزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الإقليم.

وأضافت سمهوري: ” يجب أن تؤخذ تلك الزيادة في الحسبان، لأنها قد تكون عاملًا لانتشار العدوى بين الفئات العمرية المختلفة”، موضحة أن الفئات العمرية الصغيرة ليست العامل الأساسي لنشر العدوى بين الأشخاص، بينما أظهرت التقارير والدراسات أن الفئات العمرية الأكبر هم أكثر نشرًا للعدوى.

المصدر: الكونسلتو

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