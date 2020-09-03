رسميًا – إطلاق تابلت Galaxy Tab A7 الرخيص بشاشة 10.4 بوصة وسماعات رباعية

ضمن مؤتمر Life Unstoppable والذي عقدته سامسونج مساء يوم أمس كشفت الشركة عن تابلت Galaxy Tab A7 الجديد في نسخة 2020 ضمن لوحيات الفئة المتوسطة، وهذا نظرًا لأن سوق اللوحيات وعلى عكس ما يظنّ أغلبنا لازال يحقق نتائج جيدة، خصوصًا أن الدراسة وبعض الأعمال تعتمد عليه بشكل رئيسي في بلدان عديدة، واليوم نشارككم مواصفات ومميزات Galaxy Tab A7 (2020) بشكل كامل.

مميزات ومواصفات تابلت Galaxy Tab A7 (2020) المتوسط

اللوحي الجديد يأتي مع شاشة بقياس 40.4 بوصة بدقة 2.000*1.200 بيكسل، وهي شاشة من نوع LCD بطبيعة الحال، الجهاز يأتي مع تصميم معدني ويقدّم سماعات رباعية (ستيريو) بتقنية Dolby Atoms والتي تستخدمها سامسونج منذ سنوات.

الجهاز سيقدّم معالج سنابدراجون 662 المتوسّط، وهو معالج ثماني النواه يقدّم أربعة أنوية أساسية من نوع Cortex-A73 بتردد 2 جيجاهيرتز، هذا في حين أن الأنوية الأربعة الأخرى ستكون من نوع Cortex-A53 وبتردد أقل لتوفير الطاقة.

الجهاز اللوحي الجديد Galaxy Tab A7 (2020) سيقدّم أيضًا ما يصل إلى 3/64 جيجابايت من الذواكر الداخلية، وهي خيارات مناسبة بالنسبة لفئته، أيضًا فالجهاز سيقدّم إمكانية إضافة بطاقة microSD بسعة تصل إلى 1 تيرابايت كاملة! وهو أمر ممتاز بالنسبة لعشاق الأفلام والمسلسلات.

الجهاز يقدّم بطارية بسعة 7,040mAh وهي سعة مثالية، لكن الجهاز لا يدعم أي معيار من معايير الشحن السريع، كذلك لدينا هنا كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيسكل وأخرى خلفية بدقة 8 ميجابيكسل.

سعر وموعد توفر تابلت Galaxy Tab A7 (2020)

للأسف سامسونج لم توفّر بعد أي معلومات عن موعد التوفّر أو السعر بالرغم من نشرها لمعلومات عديدة على مدونتها، لكن الشركة قد أوضحت أن الجهاز قادم بالألوان الرمادي الغامق، الفضي والذهبي.

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