“جارة القمر”.. خزنة أوسمة وتكريمات وجوائز

جاءت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى منزل السيدة فيروز لتؤكد القيمة الكبيرة التي تمثلها جارة القمر بوصفها رمزاً من رموز لبنان، وأيقونةً من أيقونات السلام في العالم.

واستهل الرئيس الفرنسي زيارته للبنان بشرب فنجانٍ من القهوة مع جارة القمر، وتحدث معها عن ذكرياته الخاصة، ووعدها بإيجاد حلٍ لإنقاذ لبنان من محنته.

وقام الرئيس الفرنسي في ختام الزيارة بتقليد صاحبة الصوت الملائكي وسام جوقة الشرف من رتبة فارس والذي يعد أرفع الأوسمة الفرنسية.

تكريم أعاد للأذهان التكريمات والأوسمة الكثيرة التي حصلت عليها فيروز خلال مسيرتها الفنية.

ومن خلال هذا التقرير سنتعرف على أهم الأوسمة والتكريمات والجوائز التي حصلت عليها السيدة فيروز:

1- وسام الشرف: حصلت عليه عام 1957، ويعد من أوائل الأوسمة التي نالتها، وكرمها به الرئيس كميل شمعون، ويعد هذا الوسام أعلى الأوسمة في لبنان.

2- طوابع بريدية في سوريا: قامت الحكومة السورية بتكريم السيدة فيروز من خلال إصدار طوابع بريدية تحمل صورتها عام 1961.

3- وسام الأرز رتبة فارس لبنان: نالت جارة القمر هذا الوسام عام 1962 في عهد الرئيس فؤاد شهاب.

4- وسام الاستحقاق اللبناني: قدمه لها الرئيس فؤاد شهاب عام 1962 لرفعها اسم لبنان عالياً في المحافل الدولية.

5- ميدالية الكرامة ووسام النهضة من الدرجة الأولى: منح الملك حسين ملك الأردن السيدة فيروز هذين التكريمين عام 1963 تقديراً لجهودها في نشر الفن الراقي، ولدورها الكبير في الدفاع عن القضايا العربية.

6- وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الأولى: كرمها به الرئيس السوري نور الدين الأتاسي عام 1967 لدورها في مجال الفن والغناء.

7- مفتاح مدينة القدس: قدمت لها لجنة الثقافة الفلسطينية مفتاح مدينة القدس عام 1968 لدعمها القضية الفلسطينية من خلال الأغاني الكثيرة التي حثت من خلالها الشعب العربي على التحرك لتحرير فلسطين من براثن العدو الصهيوني.

8- طوابع بريدية في لبنان: أصدرت السلطات اللبنانية عام 1969 طوابع تذكارية تحمل صورة السيدة فيروز بوصفها سفيرة لبنان في العالم بصوتها الساحر.

9- وسام جوقة الشرف اللبناني: قدمه لها الرئيس اللبناني سليمان فرنجية عام 1970 لدورها في مجال الفن والغناء.

10- ميدالية الشرف الذهبية: قدم الملك حسين عام 1975 لجارة القمر ميدالية الشرف الذهبية التي تمنح لأصحاب الإنجازات الفريدة من نوعها.

11- وسام قائد الفنون والآداب: يعد هذا الوسام من أهم الأوسمة الفرنسية والأوربية، وقدمه لها الرئيس الفرنسي فرانسو ميتران عام 1988 تقديراً لفنها وأغانيها.

12- جائزة التمييز الفنية العالية: قدم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي هذه الجائزة لفيروز عام 1997 تقديراً لمسيرتها الفنية الطويلة.

13- جائزة القدس: منحت لجنة الثقافة والفنون في القدس هذه الجائزة لفيروز عام 1997 لدورها في تسليط الضوء على قضايا الشعب الفلسطيني ومشاكله مع الاحتلال الغاصب.

14- وسام جوقة الشرف الفرنسي: منح الرئيس جاك شيراك وسام جوقة الشرف الفرنسي لفيروز عام 1998، ويعد هذا الوسام أعلى الأوسمة الفرنسية.

15- مفتاح مدينة لاس فيغاس: كرم العمدة يناير أفيرتي جونز جارة القمر عام 1999 على مسيرتها الفنية ومنحها مفتاح المدينة الشهيرة.

16- سفيرة للصليب الأحمر الدولي: عينت السيدة فيروز كسفيرة للصليب الأحمر الدولي عام 1999، ومثلت العرب مع أهم 10 شخصيات في العالم، وشاركت في العيد الـ50 لاتفاقية جنيف حيث غنت (الأرض لكم) عوضاً عن إلقاء كلمة.

17- حصلت جارة القمر على دكتوراه فخرية من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 2005 تقديراً لعطائها الفني.

18- جائزة أكاديمية الفنون المصرية: حصلت صاحبة الصوت الملائكي على هذه الجائزة عام 2008 لدورها في حفظ التراث الغنائي العربي، وتقديمها الأغنية التراثية بطريقة مميزة.

19- لقب سفيرة الفنانين العرب: قام ملتقى الإعلاميين العرب بمنحها لقب سفيرة الفنانين العرب عام 2012 تقديرا لجهودها في خدمة الفن العربي الأصيل، ولدعمها للقضايا العربية والقضايا التي تخص الشباب العربي.

20- بيت طفولتها أصبح متحفاً: حولت الحكومة اللبنانية عام 2015 البيت الذي ترعرعت فيه جارة القمر، الواقع في وسط بيروت لمتحفٍ كنوعٍ من التكريم.

21- وسام جوقة الشرف الفرنسي: حصلت على هذا الوسام للمرة الثانية، وقدمه لها هذه المرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأنها رمز من أهم رموز لبنان وأيقونة السلام العالمي.

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