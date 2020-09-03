بالصور – جهاز ايباد اير القادم مع شاشة كاملة و تصميم يشبه الايباد برو!

خلال الأسابيع الأخيرة انتشرت شائعات حول عزم ابل إطلاق نسخة جديدة من جهاز ايباد اير iPad Air تمثل الجيل الرابع من هذا الجهاز، هذه الشائعات أكدتها صحيفة بلومبيرج الأمريكية في تقرير أخير لها.

ايباد اير بتصميم ايباد برو

على أغلب الظن سوف يأتي جهاز ايباد اير iPad Air الجديد المنتظر بتصميم يشبه أجهزة ايباد برو 2020 . موقع SVETApple التقني قام بتصميم عدة صور استناداً لذلك.

جهاز ايباد اير iPad Air 4 سوف يأتي مع حواف أنحف حول الشاشة وأبعاد تشبه ايباد برو بشاشة 11 إنش.

مستشعر بصمات في زر القفل لأول مرة!

في سابقة هي الأولى من نوعها سوف يأتي جهاز ايباد اير القادم بشاشة كاملة دون وجود زر Home في الجهة الأمامية، أيضاً لن يكون هناك خاصية التعرف على الوجه Face ID ولكن بدلاً من ذلك سيكون مستشعر البصمات موجوداً في جانب الجهاز مدمجاً في زر القفل بشكل لم يسبق له مثيل في هواتف الايفون أو أجهزة الايباد.

ابل لم تشأ أن إضافة مستشعر بصمة الوجه Face ID لأنها مكلفة وهي تود تقليل تكلفة الجهاز ليكون بديلاً أرخص من جهاز الايباد، وهذا يقتضي أيضاً جعل بعض التقنيات حصرية في الإصدارات الأغلى من ايباد برو.

في الصور نرى التصميم المتوقع لجهاز iPad Air 4 مع جوانب مستوية، وموصل ذكي في الخلفية من أجل الإكسسوارات، وزر قفل كبير نسبياً لاحتوائه على مستشعر البصمات Touch ID، وكاميرا خلفية بدون فلاش.

جهاز ايباد اير الجديد القادم هو أحد الأجهزة التي سوف تكشف عنها ابل قبل نهاية عام 2020.