هل تتذكرون AirPower؟ سامسونج تطلق شاحن Trio اللاسلكي لشحن 3 أجهزة معًا

واحد من أكثر مشاريع أبل إثارة للضجة والاهتمام هو شاحن AirPower اللاسلكي، وهو شاحن لاسلكي قادر على شحن أكثر من جهاز في وقت واحد أو ما يسمى شاحن 3 في 1، لكن وكما نعلم فهذا المشروع لم يخرج للنور حتى يومنا هذا، ومن ناحيتها فقد صعّبت سامسونج الوضع على أبل كثيرًا، هذا حيث أعلنت اليوم عن شاحن Trio اللاسلكي، والذي يقدّم نفس الفكرة.

مواصفات ومميزات شاحن Trio اللاسلكي من سامسونج

يقدّم الشاحن الجديد خاصيّة الشحن اللاسكلي لثلاث أجهزة في نفس الوقت أي شاحن 3 في 1 من خلال معيار الشحن اللاسلكي المعروف Qi Wireless، لكن حتى الآن لم تعلن سامسونج عن كافة مواصفات ومميزات هذا الشاحن اللاسكلي -للأسف- لكن قام المسرّب الشهير @evleaks بمشاركة صور وخواص المنتج بشكل أكثر توسُّعًا.

كما ترى في الصور، الشاحن سيكون قادر على شحن ساعة جالكسي ووتش 3، سماعة Buds Live وهاتف نوت 20 ألترا في نفس الوقت، وفي الواقع نحن لا نعلم ما إذا كان الشاحن سيدعم هذه الأجهزة الثلاثة فقط أم يُمكن شحن أي أجهزة في نفس الوقت.. ثلاث هواتف مثلًا.

التسريبات تشير إلى أن الشاحن الجديد سيأتي في فئة سعرية 99 دولار أمريكي فقط، هذا في حين أنه يأتي لخلافة شاحن Duo Wireless Charger والذي أطلقته الشركة سابقًا ويدعم شحن جهازين في نفس الوقت.

ما رأيك في شاحن Trio اللاسكلي من سامسونج؟ يُذكر أننا لا نعلم بعد ما إذا كان سيقدّم شحنًا لاسلكيًا سريعًا أو لا، ولا نعلم التقنية الموجودة بداخله، ومن ناحية أخرى، هل تظن أن أبل في نهاية الأمر ستطلق شاحن AirPower أم لا؟