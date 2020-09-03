أفضل أجهزة تعقب البلوتوث واكتشاف المفاتيح في العام 2020

في وقتنا الحالي تُعتبر أجهزة تعقب البلوتوث من أهم الأجهزة التي تحظى بشهرة واسعة جداً في الأسواق بل وتُحقق مبيعات هائلة كذلك وذلك لأن لها استخدامات كثيرة أهمها العثور على المفاتيح المفقودة، فمثلاً ألم يسبق لك وأن فقدت المفاتيح الخاصة بك أو لا تستطيع أن تتذكر أين وضعتها؟ بالتأكيد هذا الموقف حدث مع مُعظمنا لكن مع الأجهزة التي سنذكرها في هذا المقال لن تُعاني من هذه المشكلة إن شاء الله لأنها ستُمكنك بسهولة من العثور على أي مُتعلقات مفقودة منك، وحتى لا نُطيل دعنا نبدأ في الشرح مُباشرةً.

أفضل أجهزة تعقب البلوتوث واكتشاف المفاتيح:

1. Tile Pro 2020

شركة Tile مشهورة مُنذ سنوات بصناعة أفضل أجهزة تعقب البلوتوث وبخاصة الأجهزة المُتعلقة باكتشاف المفاتيح وهذا الجهاز الذي معنا يُعتبر أحدث إصدار للشركة ويُمكنك ببساطة شديدة وضع هذا الجهاز مع مفاتيحك أو مُتعلقاتك الشخصية وبعدها تربط الجهاز مع التطبيق الخاص به على الهاتف وتلقائياً يُمكنك اصدار صوت رنين عالي جداً للبحث عن الجهاز وذلك على بُعد أقصاه 200 قدم وبالفعل إذا كنت بحاجة إلى أداة العثور على المفاتيح ذات النطاق الواسع والأداء الموثوق فهذا الجهاز هو الخيار الأنسب الذي يُمكنك الحصول عليه، يبلغ سعر هذا المُتعقب 59.90 دولار.

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2. Tile Slim

هذا أيضاً أحد الاصدارات الخاصة بشركة Tile ولكنه هذه المرة مُصمم لمحافظ النقود والكتب وكذلك يُمكن استخدامه لأي شيء خاص بك، حجم جهاز Tile Slim هو نفس حجم بطاقة الائتمان لذلك يُمكنك وضعه بسهولة في المحفظة أو الكتب أو الحقائب، وأهم ميزة فيه أنه يُصدِر إنذار عالي مما يجعل من السهل العثور على أشيائك عندما تكون في غير محلها ومن مُميزاته أيضاً أنه واسع النطاق، يبلغ سعر هذا الجهاز 29.99 دولار.

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3. Chipolo ONE

هذا المُتعقب مُتعدد الأغراض فيُمكن استخدامه مع المفاتيح أو المحافظ والحقائب وكذلك مع الحيوانات الأليفة والمزيد، وأهم ميزة في هذا الجهاز أنه يُعطي صوت عالي جداً يُقدر بحوالي 120 ديسيبل وبالتالي يُساعدك في العثور على أشيائك المفقودة بسرعة كما أنه مُقاوم للماء لذا يمكنك استخدامه في جميع الظروف دون الحاجة إلى القلق بشأن إتلافه، فقط كُل ما عليك فعله هو توصيل الجهاز بأي شيء تريد تتبعه وقم بتوصيله بتطبيق Chipolo على هاتفك الآيفون أو الأندرويد وتلقائياً يُمكنك إصدار رنين أو معرفة آخر مكان تواجد فيه من خلال الخريطة، يبلغ سعر الجهاز 24.90 دولار.

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4. Eksy Trackers

إذا كُنت تبحث عن مجموعة من أدوات التتبع الخاصة بمُراقبة المفاتيح والأشياء الأُخرى فهذه المجموعة تُعتبر من أفضل أجهزة تعقب البلوتوث المزودة بجهاز تحكم عن بُعد، حيث تأتي هذه الحزمة المُزودة بأربعة أجهزة تعقب التي يُمكن ربطها بالمفاتيح أو أطواق الحيوانات الأليفة أو الحقائب أو أي أشياء أُخرى، وهُناك جهاز تحكم عن بُعد مركزي به زر مُنفصل لكل مُتتبع فردي، من مُميزات هذه المتعقبات أنها تُصدر صوت عالي يُقدَر بحوالي 70 ديسيبل مع مدى 50 إلى 100 قدم، يبلغ سعر هذه الحزمة الرائعة 17.99 دولار.

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5. Mynt E Key Finder

هذا الأخير عُبارة عن أداة تعقب قوية تعمل بالبلوتوث والتي تأتي مع تصميم مضغوط وغير مُزعج ومتوفر باللونين الأسود والأبيض وكما هو الحال مع باقي المتعقبات الأُخرى في هذه القائمة فهذا الأخير يُمكن استخدامه عبر التطبيق المُرافق له على الهاتف والذي يُمكنك من جعله يُصدر رنين عالي أو معرفة آخر مكان كان مُتواجد فيه، جدير بالذكر أن هذا المُتعقب يأتي مع بطارية قابلة للاستبدال وتستمر لمدة ستة أشهر في المرة الواحدة، يبلغ سعر هذا الجهاز 15.99 دولار.

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6. Key Finder Pair

هذا هو الأخير في قائمتنا لأفضل أجهزة تعقب البلوتوث وأهم ميزة في هذا الجهاز الرائع أنه يُصدر صوت عالي جداً نظراً لأن حجمه كبير إلى حدٍ ما، تأتي الحزمة التي معنا بجهازين مُتطابقين مُقترنين ببعضهما البعض وجاهزين للاستخدام، وبالنسبة للمدى الخاص بهذا الجهاز فهو يصل إلى 300 قدم وهذه ميزة رائعة، وللإشارة يُمكن توصيله بحلقة مفاتيح عبر الحلقة البلاستيكية بالجهاز أو توصيله مُباشرة بأشياء أُخرى باستخدام الشريط اللاصق المُرفق، يعمل الجهاز على بطارية تدوم حوالي 18 شهر ويُمكن استبدالها بسهولة، يبلغ سعر هذا الجهاز 29.95 دولار.

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