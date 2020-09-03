JBL تطلق سماعة لاسلكية بميزة إلغاء الضوضاء

أعلنت شركة JBL الأمريكية عن سماعة لاسلكية بميزة إلغاء الضوضاء أطلقت عليها اسم Club Pro Plus.

واستمدت الشركة الأمريكية سماعتها الجديدة من شاشات المراقبة داخل الأذن التي يستخدمها الفنانون.

وزودت JBL هذه السماعة بميزات عديدة منها ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، ميزة الشحن اللاسلكي، بالإضافة لدعم تخصيص الصوتيات وفق تجربة المستخدم المفضلة من خلال تطبيق My JBL Headphones.

وتتميز السماعة الجديدة بقدرتها على مقاومة التعرق وفق معيار IPX4، وبإتاحتها الفرصة للمستخدم للاختيار بين مجموعة مسبقة من الصوتيات من خلال Stage Plus.

وستحتوي السماعة على بطارية تجعلها تعمل لمدة 8 ساعات متواصلة في حال تم إيقاف ميزة إلغاء الضوضاء و6 ساعات في حال تم تشغيلها، وحافظة تطيل شحن البطارية حتى 24 ساعة.

وتدعم البطارية ميزة الشحن السريع، إذ يكفي شحنها لـ 10 دقائق لتعمل السماعة لساعة كاملة.

يذكر أن الشركة الأمريكية ستطلق السماعة الجديدة في الأسواق بسعر يصل إلى 200 دولار أمريكي.

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