كورونا يصيب الممثل الأمريكي دواين جونسون وعائلته

فاجأ الممثل الأمريكي دواين جونسون المشهور بلقب The Rock عشاقه بإعلان إصابته وعائلته بفيروس كورونا.

حيث نشر الممثل المتخصص بأفلام الحركة تسجيلاً على حسابه الرسمي في تويتر قال فيه إن الفحوصات التي أجريت له ولابنته ولزوجته جاءت إيجابية.

وطمأن صخرة هوليوود عشاقه عن وضعه الصحي، وقال إنهم تجاوزوا مرحلة نقل العدوى، وحث عشاقه على الالتزام بأساليب الوقاية من الفيروس الفتاك، وبضرورة ارتداء الكمامة والابتعاد عن أماكن التجمعات.

كما طلب منهم عدم استقبال أي شخص لا يحمل نتيجة فحصٍ تؤكد سلامته من المرض لأن العدوى انتقلت إليهم من أشخاص مقربين جداً، ودعاهم لتعزيز الجهاز المناعي من خلال تناول الفيتامينات ومضادات الأكسدة.

يذكر أن النجم الأمريكي تصدر لائحة أعلى الممثلين أجراً في هوليوود للعام الثاني على التوالي.

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