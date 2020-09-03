“قطة مسروقة” تثير تعاطف الإيطاليين.. إليك القصة

أطلقت الهيئة الوطنية لحماية الحيوان في إيطاليا حملة على موقع فيس بوك لإعادة قطة سُرقت من مشرد الأسبوع الماضي.

وقال الإيطالي كلاوديو إنه يعيش مشرداً رفقة قطته فورتونيلا في شوارع العاصمة الإيطالية روما منذ حوالي 20 عاماً قبل أن تُسرق منه ليلاً بين يومي 25 و26 أغسطس الماضي.

وناشد كلاوديو من خلال مقطع فيديو مصور السارقين لإعادة قطته، وخاطب القطة وقال لها إنه يفتقدها كثيراً، وبأنه واثق من عودتها إليه، وقدّم في نهاية الرسالة معلومات تساعد في التعرف على اللصوص، ووضع رقم هاتف للاتصال به عند العثور عليها.

وطلب أحد المسؤولين في الهيئة الوطنية لحماية الحيوان في إيطاليا من السارق إعادة القطة لصاحبها فوراً لأنها كبيرة في العمر وتحتاج لرعاية خاصة، ووعده بحل القضية فوراً.

وطالبه بتركها في إحدى دور الرعاية أو الإبلاغ عن مكانها من خلال الاتصال بالشرطة من رقم غير معروف كي لا يتم تعقبه إن كان يخشى اعتقاله.

يذكر أن القصة أثارت تعاطف العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أبدوا دعمهم لمالك القطة، حتى أن أحدهم عرض مكافأة بقيمة 500 يورو للشخص الذي يعيد القطة لمالكها.

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