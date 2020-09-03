فوائد “لا تتوقعها” للمشي على رؤوس الأصابع

أظهرت دراسة جديدة قام بها علماء تابعون لجامعة يوتا الأمريكية أن المشي على رؤوس الأصابع يساعد على فقدان الوزن.

وشملت الدراسة 27 شخصاً تراوحت أعمارهم ما بين 20 إلى 40 عاماً، كانوا مواظبين على ممارسة أنواع مختلفة من رياضة الجري أو المشي.

وقال العلماء إن الأشخاص الذين كانوا يمشون على رؤوس الأصابع فقدوا طاقة ووزناً أكثر بـ 83% من الأشخاص الذين كانوا يمشون على كعب القدم.

وبرر الباحثون السبب أن المشي على رؤوس الأصابع يزيد من نشاط عضلات مفصل الكاحل، الظهر، الكربتين، والوركين الأمر الذي يؤدي لاستهلاك طاقة أكثر، ونصحوا الناس بالمشي على رؤوس الأصابع لمدة 5 دقائق يومياً.

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