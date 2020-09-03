نصيحة من “يوتيوبر” تناول الفاصوليا 40 يوما

اتّبع اليوتيوبر “بيو مايلز” نظاماً غذائياً يقوم على تناول الفاصولياء فقط لمدة 40 يوماً قبيل مشاركته بالمارثون الجبلي ليحصل على الطاقة اللازمة لهذه المشاركة.

واستمد مايلز هذه الفكرة من رواية تورتيلا فلات للكاتب الأمريكي جون شتاينبك، حيث قامت الأم الفقيرة بإطعام أطفالها الـ9 الفاصولياء فقط لعدم وجود مواد غذائية أخرى، وعندما سمعت المدرسة بذلك فحصت أولادها وتبين أنهم بصحة جيدة.

وقال مايلز إنه أراد التأكد من صحة المعلومة الموجودة في هذه الرواية، لذلك بدأ بتناول الفاصولياء المعلبة فقط.

وعانى اليوتيوبر منذ اليوم الأول من مشكلة الغازات، وبعد عدة أيام أصيب بتدهور في الصحة المزاجية، كما عانى من نقصٍ في الطاقة.

وأكد مايلز عدم حصوله على الطاقة اللازمة للتدريب، ووصف تقدمه في التدريب للمارثون بالبطيء.

وعندما جاء يوم المارثون كان مايلز كان قد فقد 5 كيلو غرام من وزنه، لكنه شارك في السابق وأكمله ببطءٍ شديد.

وبعد انتهاء الـ40 يوماً نصح مايلز متابعيه بتنويع الطعام وعدم الاقتصار على تناول نوع واحد منه.

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