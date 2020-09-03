ZTE تطلق سماعة بتصميم مميز وبطارية قوية

كشفت شركة ZTE الصينية عن سماعة جديدة بمواصفات مميزة أطلقت عليها اسم ZTE Live Buds.

وجاءت السماعة الجديدة بتصميم مميز يمنح المستخدم راحة كبيرة عند وضعها داخل الأذن بفضل النهايات الدائرية الموجودة فيها.

وزودت الشركة الصينية السماعة الجديدة بميكرفونين، وستحتوي على ميزة التحكم باللمس من جانبي السماعة، وخاصية ENC التي تعمل على إلغاء الضوضاء المحيطة بالمستخدم.

وتتميز السماعة الجديدة بخفة وزنها الذي يصل لـ 4 غرامات، وبمقاومتها الماء والغبار وفق معيار IPX5، وبدعمها تقنية البلوتوث 5.0.

وزودت الشركة الصينية سماعتها الجديدة ببطارية تجعلها تعمل لمدة 20 ساعة متواصلة.

يذكر أن ZTE ستطلق ساعتها حالياً في الأسواق الصينية بسعر 29 دولارا أمريكيا، على أن تطلقها لاحقاً في باقي أنحاء العالم.

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