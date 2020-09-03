كل ما تريد معرفته عن Galaxy Tab A7

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن جهاز لوحي جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم Galaxy Tab A7.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج Snapdragon 662 ثماني النوى ونظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة الجهاز بشاشة مقاس 10.4 بوصة ودقة عرض 2000*1200 بيكسل، وتحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل مزودة بخاصية التعرف على الوجوه، أما الكاميرا الخلفية فستأتي بدقة 8 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 32 و64 غيغا بايت قابلة للتوسيع حتى 1 تيرا بايت من خلال تركيب كارت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 3 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 7040 ميلي أمبير تدعم الشحن من خلال منفذ 2 USB-C، وبلوتوث، وواي فاي.

يذكر أن الشركة الكورية الجنوبية ستطلق الحاسوب اللوحي الجديد في الأسواق بسعر يتراوح ما بين 250 إلى 280 دولارا أمريكيا.

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