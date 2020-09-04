تعرف على أفضل المصابيح الشمسية في العام 2020

يُعد الاستثمار في شراء أفضل المصابيح الشمسية أو بمعنى أصح المصابيح التي تعمل بالطاقة الشمسية من أسهل الطُرق لإضافة الإضاءة إلى الممتلكات الخاصة بك دون الإضافة إلى فاتورة الكهرباء، فهذه المصابيح ببساطة شديدة تعتمد اعتماد كُلي على الطاقة الشمسية حيث تقوم بتخزين الطاقة من الشمس لاستخدامها في الإضاءة بالليل وبالتالي فهي مُهمة جداً ومُوفرة كذلك، لذا في هذا المقال دعنا نستعرض سوياً أفضل المصابيح الشمسية في الوقت الحالي.

أفضل المصابيح الشمسية لهذا العام:

1. URPOWER Solar Lights

يُتيح لك مصباح الكشاف الشمسي 2 في 1 من URPower تسليط الضوء في الأماكن الخراجية والحدائق، حيث يتميز هذا النموذج المحدث بلوحة شمسية أكبر ومصابيح أكثر مُقارنة بالإصدار السابق من نفس العلامة التُجارية، يحتوي هذا المصباح على إعدادين للسطوع حيث ينتج أعليهما 200 لومن والذي يجب أن يكون أكثر من كافي لتسليط الضوء في أي مكان، جدير بالذكر أنه يوجد داخل كل مُصباح بطارية 2200 مللي أمبير في الساعة والتي ستُوفر ما بين 8 إلى 10 ساعات من الطاقة في الإعداد المنخفض و 4-6 ساعات في الإعداد العالي وذلك إذا حصلت اللوحة الشمسية على 4-5 ساعات من ضوء الشمس الجيد، يبلغ سعر المصباح 27.99 دولار.

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2. LITOM Original Solar

يُعد ضوء Litom الشمسي أحد أفضل المصابيح الشمسية في الوقت الحالي كما أنه يُعتبر وسيلة غير مُكلفة لإنارة حديقة منزلك وجميع أركان البيت، حيث تبعث مصابيح LED التي تكتشف الحركة هذه ضوء موضعي يُضيء بزاوية 270 درجة لذا فهو واسع بما يكفي لاستخدامه في أي مكان حول بيتك، كما أشرت فإن هذا المصباح يحتوي على مُستشعر للحركة فبمجرد أن يمر أحد أمامه يُضيء مُباشرة ومن مُميزاته أنه مُقاوم للعوامل الجوية القاسية، يبلغ سعر هذا المصباح 17.99 دولار.

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3. YQL 100W Outdoor

إذا كُنت تبحث عن أفضل المصابيح الشمسية التي تُنتج إضاءة عالية جداً فإن هذا المصباح الكشاف لأمن الشوارع بالطاقة الشمسية 100W LED من YQL مُناسب جداً، حيث يأتي المصباح مع جهاز التحكم عن بعد المُهتم بتشغيل الأضواء أو إطفاءها عند الحاجة وتستمر عملية الشحن حتى 20 ساعة بالإضافة إلى أن البطارية الخاصة به قوية إلى حدٍ ما، وفعلياً هذا المصباح مثالي جداً للطرق الريفية أو لإضاءة الحديقة الخاصة بك أو مثلاً لوضعه فوق الباب الرئيسي لمنزلك، يبلغ سعر هذا المصباح 139.99 دولار.

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4. Aootek 182 Led S

تحتوي هذه الأضواء من Aootek على مُستشعرات حركة مُدمجة لتعمل تلقائياً عندما تستشعر الحركة والمُميز أنه يستطيع مُستشعر الحركة اكتشاف الأشخاص أو الأشياء على بُعد 26 قدم بزاوية 120 درجة، جدير بالذكر أنه تُوصي الشركة بتثبيت المصابيح بارتفاع 5.5 قدم على الأقل، تحتوي هذه المصابيح على بطارية قابلة لإعادة الشحن تبلغ 2200 مللي أمبير في الساعة والتي من المفترض أن تعمل طوال الليل اعتماداً على الوضع الذي تختاره، يبلغ سعر هذا المصباح 27.95 دولار.

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5. Signature Garden 6 Pack

تُعتبر المصابيح الموجودة في هذه الحزمة من أفضل المصابيح الشمسية التي يُمكن وضعها في الحدائق لتزويدها بالإضاءة الكافية فهذه المصابيح التي نتحدث عنها متينة بقدر ما هي جذابة حيث تقول الشركة المُصنعة أنها مُقاومة لعوامل الطقس المُختلفة وتأتي مع ضمان بديل مدى الحياة في حالة فشلها، البطارية الخاصة بهذه المصابيح تعمل حتى 8 ساعات ومن مُميزات هذه المصابيح أنه كما ترى بالصورة فهي سهلة التركيب جداً، يبلغ سعر هذه الحزمة 44.99 دولار.

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6. Ollivage Solar Lights

ننتقل الآن للمصباح الأخير في هذه القائمة والذي يُعتبر وبدون مُبالغة من أفضل المصابيح الشمسية التي يُمكن اقتناؤها، يأتي هذا المصباح بثلاث لمبات LED قابلة للدوران مع لوحة شمسية يُمكن وضعها وتجمع الوحدة ضوء الشمس خلال النهار لتشغيل المصابيح طوال الليل، هذا المُصباح مُقاوم للعوامل الجوية وما يُميزه أيضاً هو مُستشعرات الحركة الموجودة به، يبلغ سعر هذا المصباح 22.99 دولار.

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