عسر الهضم ووصفة منزلية للتخلص منه في دقائق

يعد عسر الهضم من المشاكل الشائعة التي يعاني منها عدد كبير جداً من سكان العالم. وهو ينتج غالباً عن عادات غذائية سيئة مثل تناول طعام غير صحي.

وعادة ما يتم التخلص من المشكلة عن طريق تناول الأدوية المناسبة. ومن المفيد أيضاً الاعتماد على بعض الوصفات الطبيعية مثل وصفة الشمر المنزلية التي تساهم في تخفيف الانزعاج الناتج عن عسر الهضم.

خلاصة الشمر للتخلص من عسر الهضم

يحتوي الشمر على الكثير من الخصائص المفيدة التي تساعد على التخلص من أعراض عسر الهضم المزعجة والمؤلمة أحياناً مثل النفخة والثقل وغيرهما. ولهذا ينصح باستخدامه من أجل تحضير خلاصة تساهم في حل هذه المشكلة.

المقادير

نصف ملعقة وسط من بذور الشمر المسحوقة

كوب من ماء الشرب

ويمكن إضافة ملعقة صغيرة من العسل

الخطوات

1 توضع بذور الشمر في كوب الماء.

2 يوضع الماء مع البذور في وعاء على النار حتى يغلي.

3 يترك الخليط على نار هادئة لمدة 5 دقائق.

4 بعد مضي هذه المدة ينزع عن النار ويترك ليبرد ثم ليرتاح لمدة 10 دقائق إضافية.

5 يمكن إضافة العسل إليه قبل شرب كوب منه مرتين يومياً.

وصفة الماء الدافئ والليمون

من المعروف أن تناول الماء الدافئ مع القليل من عصير الليمون يوفر للجسم الكثير من الفوائد الصحية. ومن أبرز خصائصه أنه يعمل على تحسين عملية الهضم.

المقادير

عصير نصف حبة ليمون

كوب من الماء الفاتر

الخطوات

1 يمزج عصير الليمون مع الماء الفاتر.

2 يتم تناول المشروب ويفضل فعل هذا عند الشعور بأعراض عسر الهضم المزعجة. ومن أجل منع حدوث هذه المشكلة من الأفضل اعتماد نظام غذائي صحي وتجنب الأطعمة الضارة.

وسوم: عسر الهضم – علاج عسر الهضم – الشمر

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