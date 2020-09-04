سامسونج تعلن عن هاتف جالكسي A42 5G – أرخص هاتف 5G حتى الآن!

أعلنت سامسونج عن هاتف جديد ضمن هواتفها المتوسطة الداعمة لشبكات الجيل الخامس، وهي هواتف تلقى نجاحًا كبيرًا في عدد كبير من الأسواق، وهذا الهاتف هو هاتف جالكسي A42 5G والذي يأتي أيضًا مع تصميم مغاير من الجهة الخلفية، إلى جانب مواصفات متوازنة جدًا.

الإعلان عن هاتف جالكسي A42 5G

الهاتف الجديد يقدّم شاشة بقياس 6.6 بوصة بدقة FHD+ وهي من نوع سوبر أموليد بالطبع هذا إلى جانب دعم مستشعر البصمة داخل الشاشة والكاميرا الأمامية داخل نوتش من نوع Infinity-U، يُذكر أن دقة الكاميرا الأمامية لم يتم تحديدها بعد من قبل الشركة، لكن يمكننا أن نتوقّع دقة مشابهة إلى جالكسي A41.

لم تُحدد سامسونج ياقي مواصفات الجهاز، وهو في حد ذاته أمر غريب، لكن ما نعرفه حتى الآن هو أن هذا الهاتف سيأتي بسعر أقل من سعر جالكسي A51 5G والذي تم إطلاقه في بدايات العام الحالي.

بالرغم من أن المواصفات غير معروفة بشكل رسمي بالرغم من الكشف عنه عبر موقع سامسونج الرسمي، إلا أنها قد تسرّبت من طرف عدد من المصادر، وفيما يلي نلخّصها لكم:

مواصفات ومميزات هاتف جالكسي A42 5G

• كاميرا خلفية رباعية بدقة 48 ميجابيكسل للعدسة الرئيسية (عدسة واسعة)

• الكاميرات الثلاثة الأخرى بدقات 8+5+5 ميجابيكسل وهي من أنواع واسعة جدًا، ماكرو وعمق على الترتيب.

• تصوير الفيديو بدقة 4K مع 30 إطار في الثانية، هذا مع وجود تثبيت إلكتروني

• كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل ذات عدسة واسعة

• بطارية بسعة 5,000mAh مع تقنية الشحن السريع بقدرة غير معلومة

• سعر في حدود 370 دولار أمريكي.

ما رأيك إذن؟ وهل تهتم باقتناء هاتف جالكسي A42 5G؟ وهل تهتم بفئة A بشكل عام؟ شاركنا الآن في التعليقات..