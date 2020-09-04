ما نعرفه حتى الآن حول جهاز التتبع AirTags من ابل!

نعرف منذ فترة طويلة أن ابل تعمل على جهاز تتبع للأشياء مثل المفاتيح والمحفظة الشخصية وغير ذلك، هذا الجهاز يعرف باسم AirTags. فما هو هذا الجهاز تحديداً ؟ وكيف سيعمل؟

جهاز AirTags سوف يكون عبارة عن جهاز صغير الحجم دائري الشكل، يعمل عبر البلوتوث والموجات الراديوية عالية التردد، ويمكن وضعه مع المقتنيات الشخصية بغرض تتبعها.

سوف تتمكن من تتبع جهاز AirTags رفقة المقتنيات التي تود تعقبها من خلال تطبيق تحديد الموقع Find My على الايفون والايباد وماك.

هذا لن يكون جهاز التتبع الأول من نوعه الذي يعتمد التتبع عبر البلوتوث، هناك الكثير من الأجهزة المتوفرة في الأسواق التي تعمل بنفس الفكرة والتقنية مثل أجهزة التتبع من شركة Tile.

لكن المميز في جهاز AirTags كما تشير الشائعات هو دعم الموجات الراديوية عالية التردد Ultra-wideband وهو ما سوف يتيح لأجهزة أيفون 11 و 11 برو و 11 برو ماكس ( وكذلك سلسلة ايفون 12 لاحقاً ) من تحديد مكان الأشياء بدقة أكبر من البلوتوث لاحتوائها على شريحة U1.

الجهاز قد يحتوي على بطارية قابلة للاستبدال أو بطارية قابلة لإعادة الشحن، وسوف يكون الجهاز مقاوماً للماء.

من خلال التطبيق سوف يكون هناك عرض للعنوان الموجود به الجهاز، كما بالإمكان عرض الخريطة بنظام الواقع المعزز، الجهاز أيضاً سوف يصدر صوتاً عندما تكون قريباً منه.

من المتوقع أن يتم الكشف عن جهاز AirTags في شهر أكتوبر المقبل، أي أننا. سنراه في الأسواق قبل نهاية عام 2020 الجاري.