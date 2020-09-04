التعب المزمن وعصير طبيعي للتخلص منه بسرعة

يعد التعب المزمن من الحالات الشائعة عالمياً. وهو يمكن أن ينتج عن المبالغة في القيام بالنشاط الذهني أو في بذل الجهد الجسدي.

وقد يرتبط بعدم النوم لعدد ساعات كافٍ أي لـ 7 أو 8 ساعات في الليلة الواحدة. ومن الممكن أن تنتج عن هذا زيادة الوزن مع بعض الاضطرابات الغذائية.

ومن أجل التخلص من مشكلة التعب المزمن من الضروري الحرص على الخلود إلى الراحة وعلى اعتماد نظام حياتي وغذائي صحي. ومن المفيد الاستعانة ببعض الوصفات الطبيعية ومنها وصفة عصير الشوفان.

عصير الشوفان للتخلص من الإرهاق

تساعد بذور الشوفان على التخلص من التعب المزمن أو الإرهاق في مدة قصيرة. والسبب أنها تحتوي على هيدرات الكربون الذي يساهم في مكافحة هذه المشكلة. ولهذا ينصح بتحضير عصير يحتوي عليها.

المقادير

كوبان من بذور الشوفان الطبيعي

كوب من الحليب البودرة

كوبان من الماء

الخطوات

1 توضع بذور الشوفان في كمية كافية من الماء الفاتر.

2 عندما تصبح البذور طرية تتم تصفيتها.

3 توضع بعد هذا في الخلاط مع بعض الفواكه والماء والحليب.

4 تخفق المكونات جيداً حتى تتحول إلى مزيج متجانس ومن دون تكتلات.

ومن الممكن أيضاً تناول وصفة أخرى هي شاي القرفة الطبيعي الذي يمكن تحضيره في المنزل.

المقادير

5 ملاعق طعام ونصف من بودرة القرفة

كوب واحد من الماء

الخطوات

1 توضع كمية كافية من الماء على النار حتى الغليان.

2 تضاف القرفة ويترك الخليط على نار هادئة لبضع دقائق.

3 ينزع الخليط عن النار ويترك حتى يبرد.

ويمكن تصفيته بعد هذا وشرب الماء عند المعاناة من التعب المزمن. لكن الأفضل عدم المبالغة في هذا منعاً للمعاناة من أي اضطرابات معوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية