خدمة Samsung Cloud للتخزين السحابي ستغلق أبوابها لصالح مايكروسوفت!

خدمات التخزين السحابي هي حقًا شيء في غاية الأهمية، وأنا أؤكد لك هذا بشكل شخصي، خصوصًا عندما يكون بإمكاني أن أطالع صوري القديمة منذ 2013 من خلالها! وسامسونج -وعلى خطى أبل- كانت تقدّم لملّاك هواتفها خدمة Samsung Cloud للتخزين السحابي، والتي تسمح لهم بحفظ الصور والملفات بشكل دائم.. ليس دائم تمامًا، هذا حيث أن العملاقة الكورية أعلنت إغلاق خدمة التخزين السحابي خاصتها.

إغلاق خدمة Samsung Cloud لصالح خدمة OneDrive من مايكروسوفت

التعاون بين سامسونج ومايكروسوفت قوي جدًا وواضح لنا جميعًا، هذا بداية من المزايا الحصرية لهواتفها مع تطبيقات مايكروسوفت وصولًا إلى العروض الخاصة، وهذا التعاون سيصبح أكبر، هذا حيث أن هواتف سامسونج ستعتمد الآن على خدمة التخزين السحابي OneDrive من مايكروسوفت بشكل رئيسي، وهذا بدلًا من خدمة Samsung Cloud الرئيسية.

الآن يُمكن لملّاك هواتف سامسونج أن يزامنوا صورهم وملفاتهم مباشرةً مع ون درايف، ويُمكنك الوصول لهذه الإعدادات بشكل كامل من خلال إعدادات تطبيق معرض الصور Gallery وذلك لما يخص الصور، أما باقي الإعدادات فحتى الآن تعتمد على خدمة Samsung Cloud وهو ما يشمل أرقام الهاتف، الملفات وإعدادات الهاتف.

من خلال تطبيق مدير الملفات Files يُمكنك أن تصل مباشرةً إلى حسابك على ون درايف، ويُمكنك أن تنقل صورك وملفاتك من جهازك إليه مباشرةً، لكن إحذر، هذه تعتبر عملية رفع بيانات، وهي تستهلك باقة الإنترنت بالطبع.

موعد إغلاق خدمة Samsung Cloud بشكل تام لازال بعيدًا، حيث أن هذا سيحدث في 21 يونيو، 2021، وهو ما يعني أنه لازال أمامك وقت، لكن ننصحك بالبدء بالاعتماد على خدمة تخزين سحابي أخرى من الآن، سواء ون درايف كما تريد سامسونج، أو جوجل درايف وميجا.

من الأمور المميزة حقًا هو أن المستخدمين الذين سينتقلون من Samsung Cloud إلى OneDrive بشكل مبكّر سيحصلون على مساحة تخزينية 15 جيجابايت على OneDrive بدلًا من 5 جيجابايت! لكن على الأغلب فهذه المساحة الإضافية لن تكون دائمة، وستظلّ معك لمدة 12 شهر فقط، وبعدها ستحتاج إما لحذف ملفاتك لتخفيض المساحة المستهلكة، أو الدفع لهذه المساحة.

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