منوعات

دراسة جديدة تكشف مدة مناعة المتعافين ضد فيروس كورونا

تم النشر منذُ 24 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أظهرت دراسة جديدة نشرت نتائجها في مجلة إنغلاند الطبية أن الأجسام المضادة لفيروس كورونا تبقى دون انخفاض في أجسام المتعافين لمدة 4 أشهر.

وشملت الدراسة 30576 مصاباً بفيروس كورونا، حيث تم قياس الأجسام المضادة في أجسامهم، ووجد الباحثون أن الأجسام المضادة لم تنخفض بعد 4 أشهر من إصابة الشخص بالفيروس الفتاك.

وقال الباحثون إن كبار السن الذين أصيبوا بفيروس كورونا ونقلوا للمستشفى في حالة خطرة امتلكوا مستويات أعلى من الأجسام المضادة من باقي المصابين، في حين وجد العلماء أقل نسبة من الأجسام المضادة عند النساء، المدخنين، والأشخاص الذين يتناولون الأدوية المضادة للالتهاب.

الجدير بالذكر أن الباحثين عثروا على الأجسام المضادة في أجسام أشخاص لم تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا، ولم تثبت إصابتهم به.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك