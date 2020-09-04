دراسة جديدة تكشف مدة مناعة المتعافين ضد فيروس كورونا

أظهرت دراسة جديدة نشرت نتائجها في مجلة إنغلاند الطبية أن الأجسام المضادة لفيروس كورونا تبقى دون انخفاض في أجسام المتعافين لمدة 4 أشهر.

وشملت الدراسة 30576 مصاباً بفيروس كورونا، حيث تم قياس الأجسام المضادة في أجسامهم، ووجد الباحثون أن الأجسام المضادة لم تنخفض بعد 4 أشهر من إصابة الشخص بالفيروس الفتاك.

وقال الباحثون إن كبار السن الذين أصيبوا بفيروس كورونا ونقلوا للمستشفى في حالة خطرة امتلكوا مستويات أعلى من الأجسام المضادة من باقي المصابين، في حين وجد العلماء أقل نسبة من الأجسام المضادة عند النساء، المدخنين، والأشخاص الذين يتناولون الأدوية المضادة للالتهاب.

الجدير بالذكر أن الباحثين عثروا على الأجسام المضادة في أجسام أشخاص لم تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا، ولم تثبت إصابتهم به.

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