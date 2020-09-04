تعرف على أغلى فطيرة فول سوداني في العالم

أطلق مطعمٌ يملكه الأخوان ماثو وجوش مكاهيل في ولاية شيكاغو الأمريكية شطيرة الإوزة الذهبية التي صُنِفت كأغلى شطيرة فول سوداني في العالم.

وتتكون الفطيرة الذهبية من خبز يُصنع من دقيق ممزوج بغبار الذهب 24 قيراط، وأغلى أنواع المربى في العالم والمصنوع من المشمش الأحمر والأصفر الذي تزال بذوره بواسطة ريش الإوز، ويتم استيراده من نيوزيلندا بسعر 371 دولار لكل 100 غرام.

بالإضافة إلى ذلك تحتوي الفطيرة على عسل نوكا (أغلى وأندر أنواع العسل في العالم)، وزبدة الفول السوادني التي تعد أرخص مكونات الشطيرة، إذ تبلغ تكلفة العلبة منها 5 دولار فقط.

وطلب الأخوان مكاهيل من الزبائن الراغبين بالحصول على هذه الشطيرة الحجز قبل يوم كامل حتى يتمكنا من إعدادها.

يذكر أن سعر شطيرة الإوزة الذهبية وصل إلى 350 دولار أمريكي، في حين تبلغ تكلفة إعداد شطيرة الفول السوادني العادية 24 دولار أمريكي فقط

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