فيروس كورونا يضرب “بات مان”

أشارت تقارير واردة من موقع تصوير فيلم ذا باتمان في بريطانيا إصابة الممثل البريطاني روبرت باتنسون المشهور بالرجل الوطواط (باتمان) بفيروس كورونا.

وأوقفت شركة وارنر براذرز عمليات التصوير بشكل مؤقت بعد إصابة الممثل البالغ من العمر 34 عاماً، وأصدرت بياناً أكدت فيه إصابة أحد أعضاء الفريق دون أن تفصح عن اسمه، وقالت إن المصاب وضع في الحجر الصحي وفق البروتوكولات المعمول بها عالمياً.

وجاء التوقفٌ المفاجئ بعد عدة أيامٍ من استئناف التصوير بعد توقفٍ طويلٍ دام ل 6 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.

يذكر أن فيروس كورونا تسبب بتأجيل عرض فيلم ذا باتمان الذي سيخرجه مات ريفز، وسيعلب روبرت باتنسون دور البطولة فيه من يونيو 2021 حتى أكتوبر 2021.

