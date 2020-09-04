هواوي تطلق هاتفين جديدن من الفئة المتوسطة

كشفت شركة هواوي الصينية عن هاتفين من الفئة المتوسطة أطلقت عليهما Huawei Engoy 20 Plus و Huawei Engoy 20.

ويعمل الهاتف Huawei Engoy 20 بمعالج Media Tek Dimensty 720 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة EMUI10.1.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.6 بوصة ودقة عرض HD+، كما تحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و5 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وتأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، والذاكرة العشوائية بسعة 4 و6 غيغا بايت، كما يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط، وواي فاي، وبلوتوث.

أما الهاتف Huawei Engoy 20 Plus فيعمل بنفس معالج ونظام تشغيل الهاتف السابق، وزود بشاشة LCD مقاس 6.63 بوصة، ودقة عرض Full HD+، ومعدل تحديث 90 HZ، كما تحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وتأتي الذاكرة الداخلية بسعة 128 غيغا بايت، في حين أن الذاكرة العشوائية بسعة 6و8 غيغا بايت.

ويحتوي هذا الجهاز على بطارية بسعة 4200 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 40 واط.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف Huawei Engoy 20 Plus بسعر يتراوح ما بين 355 و365 دولار أمريكي، في حين سيتراوح سعر الهاتف Huawei Engoy 20 ما بين 250 و280 دولار أمريكي.

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